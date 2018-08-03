Россия отказалась помогать владельцам судов, которые вопреки санкциям зайдут в порты Украины

13:13 16.08.2018 0 комментариев Крым

Задержание российского судна «Mekhanik Pogodin» (IMO:9598397, флаг России, владелец — дочерняя фирма российского «Внешэкономбанка» – «ВЭБ Лизинг») в порту Херсона стало «знаковым» для судоходных компаний и властей России.

После того, как российский танкер “Механик Погодин” был задержан, судовладельцы РФ приостановили перевозки на Украину, в целях безопасности и чтобы упредить момент задержания российских судов в украинских портах.

Пресс-секретарь регионального подразделения Службы безопасности Украины (СБУ) Вероника Фролова причину задержания российского судна объяснила присутствием его владельца в санкционном списке Украины.

«Мы просто выполняем закон, в котором утвержден этот санкционный список. Решается вопрос по поводу обращения в суд. Мне кажется, что это первое задержание с таким нарушением», — уточнила она.

 Постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин прокомментировал эту информацию, сообщает SeafarersJournal.

Он сообщил, что на днях власти России разослали судоходным компаниям письма интересного характера.

«Их разослали судоходным компаниям, которые принадлежат российским олигархам. В сообщении говорится, что в случае задержания их судов в портах Украины именно за нарушение санкционного режима, мер прямого вмешательства в качестве помощи РФ не будет осуществлять. Будет только морально-консульская поддержка и гуманитарная помощь от омбудсмена», — рассказал он, ссылаясь на свои проверенные источники.

Напомним: Задержанный в Херсоне танкер «Механик Погодин» работал на украинского получателя



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