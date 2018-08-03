После того, как российский танкер “Механик Погодин” был задержан, судовладельцы РФ приостановили перевозки на Украину

12:20 16.08.2018 0 комментариев Крым

Некоторые российские судовладельцы приостановили грузовые перевозки на Украину после того, как нефтетанкер под флагом РФ был задержан в порту Херсона из-за санкций, введенных Киевом против Москвы.

Об этом сообщили источники в отрасли, передает REUTERS.

Последние события усилили напряженность между двумя странами, которая возникла в 2014 году после аннексии Россией Крыма и обострения обстановки на Донбассе.

Российский нефтетанкер “Механик Погодин” пришвартовался в порту Херсон 10 августа, показали данные слежения за судами в терминале Рейтер.

Пресс-секретарь регионального подразделения службы государственной безопасности Украины (СБУ) сообщила, что танкер был задержан, потому что его владелец находится в санкционном списке Киева.

“Мы просто выполняем закон.. в котором утвержден этот список (санкционный). Решается вопрос по поводу обращения в суд... Мне кажется, что такого плана (задержание) первое”, - сказала представитель СБУ Вероника Фролова.

“Механик Погодин” принадлежит ВЭБ-Лизингу, входящему в группу Внешэкономбанка. ВЭБ-Лизинг включен в список российских компаний, попадающих под санкции, введенные Украиной в мае.

Танкер “Механик Погодин” был зафрахтован компанией В.Ф.Танкер и выполнял перевозку дизельного топлива из Туркмении на Украину по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering Inc, сообщил капитан судна, комментарий которого получен Рейтер через пресс-службу В.Ф.Танкер, одной из крупнейших судоходных компаний в Черном море и Азовском регионе.

ВЭБ-Лизинг отказался от комментариев. Министерство транспорта России не ответило на запрос Рейтер о комментарии.

Данные системы слежения за судами в терминале Рейтер показывают, что некоторые российские суда, владельцы которых не находятся под санкциями, по-прежнему следуют в украинские порты.

Однако отраслевые источники говорят, что ряд российских судовладельцев, даже если они не находятся под санкциями, теперь приостанавливают перевозки на Украину из-за боязни потерять свой груз.

“Конечно, мы не поедем на Украину, мы приостановили перевозки на данный момент. Если понадобится, мы будем искать другие направления (для грузоперевозок)”, - сказал агентству Рейтер один из источников в судоходной отрасли.

САНКЦИОННОЕ БРЕМЯ

В мае 2018 года представительство президента Украины включило более 700 компаний, в основном российских, в свой список санкций, в котором говорится, что этим организациям, включая банки, транспорт, средства массовой информации и оборонные компании, запрещено заниматься торговлей на Украине, а их активы в Украине будут заблокированы.

Многим российским компаниям уже пришлось завершить свою деятельность, связанную с Украиной, из-за санкций.

В период летней речной навигации российские суда обычно перевозят нефтепродукты из Туркменистана, частично по российским внутренним водным путям, следуя затем через Азовское море в украинские порты Одесса, Херсон и Николаев.

Российские суда также перевозят экспортируемое из Украины подсолнечное масло, и эти операции также были приостановлены, согласно источникам.

“Никто не хочет, чтобы их судно застряло (в водах Украины) с оплаченным грузом”, - сказал другой источник в российской судоходной компании.

Капитан “Механика Погодина” Михаил Замятин все еще находится на корабле, поскольку капитан порта Херсона запретил судну покинуть порт, по информации В.Ф.Танкера. Капитан порта Херсон отказался от комментариев агентству Рейтер. 

Напомним: Правоохранители не имеют претензий к экипажу российского судна "Механик Погодин", но само судно и имущество – под санкциями.

Это уже второе российское судно, задержанное украинскими властями.

25 марта береговая охрана Украины задержала российское рыболовное судно “Норд” в Азовском море, обвинив экипаж в том, что он “заходил на территорию, которая находилась под временным оккупацией”. Экипаж был освобожден, но судно все еще содержится под стражей.

По теме: Экипаж судна "Норд" может вернуться в оккупированный Крым с украинскими паспортами на законной основе.

 



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