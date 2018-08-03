Звідки взялася "сенсація" о "перекриття Чорного моря від Дуная до Криму" / Карта

11:54 16.08.2018 0 комментариев Крым

Війна на морі передчуття як насправді виглядає "війна військово-морських навчань зі стрільбами" на Чорному морі.

 Як насправді виглядає "війна військово-морських навчань зі стрільбами" на Чорному морі, про це пише на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

На сьогодні 16 серпня (а то вчора багато ЗМІ зраду розганяли, що Чорне море вщент перекрито ЧФ РФ):

а) три дні тому, 13.08.2018, ВМС України видало так званий ПРИП (прибережне попередження) про навчання 17-18 серпня з 08:00 до 20:00 (місцевий час) в акваторії Чорного моря поблизу Тузла-Лебедівка-Миколаївка Одеської обл. В міжнародній системі морських попереджень NAVTEX (NAVigational TEleX) воно виглядає так: 
131100 UTC AUG 18
UKRAINE COASTAL WARNING 255/18 ODESA
BLACK SEA, NORTHWESTERN PART
1. NAVAL TRAINING
17, 18 AUG 18 FROM 0500 TO 1700 UTC 
NAVIGATION DANGEROUS 
IN AREA BOUNDED BY
45-44.00 N 029-59.18 Е
44-54.11 N 030-57.56 Е
45-02.23 N 031-12.07 Е
45-52.54 N 030-12.45 Е 
AND COAST LINE
2. CANCEL THIS MSG 181800 UTC AUG 18

б) нагадаємо, що так зване "перекриття Чорного моря від Дуная до Криму" насправді є перекриттям традиційних районів морських полігонів ЧФ РФ біля Кримського півострову. Увага! Ці попередження діють вже 2 тижні і будуть ще 2 тижні, тобто 01.08. - 31.08.2018 і теж не цілу добу, а з 08:00 до 20:00 (місцевий час) крім неділі, тобто в неділю стрільби та навчання в цих районах не здійснюються.

в) таким чином, карта військово-морських навчань у Чорному морі виглядає наразі так (фото 1)

г) звідки взялася сенсація вчора? - справа в тому, що дійсно російські військові кораблі попередили 2 судна про необхідність зміни курсу, при тому це було далеченько від районів навчань ЧФ РФ, але надалі ці судна спокійно пройшли як раз повз дельту Дунаю, бо там нічого перекрито не було (фото 2 та фото 3)... - Що ж там було? - щось таке, що ЧФ РФ не хотів, щоб хтось випадково побачив. Впевнений, що ВМС України розбереться чи вже знає, що там було. Може, наприклад, ставили якісь нові електронні буї для стеження за американськими кораблями, що зараз в Чорному морі.

д) В цілому ситуацію спокійною назвати важко. Але бачимо, що ВМС України, незважаючи на зрозумілі проблеми з корабельними спроможностями, не лякається, що "вдруг хтось там нападе", а активно займається бойовою підготовкою в Чорному морі. В тому числі, разом з кораблями США та інших країн НАТО.

е) Ще й ще раз (і не втомлюся) повторювати свій прогноз: дуже вірогідно, що наступним етапом агресії проти України буде морський, і не тільки в Азовському морі. Тому потрібні вкрай рішучі та нестандартні дії суспільства, щоб підтримати ВМС України та всі види ЗСУ, від кого залежить оборона узбережжя Чорного та Азовського морів.

 



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