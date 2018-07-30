Первый этап строительства завершился еще весной 2017 года, государство потратило на него 35 миллионов гривен.

Сейчас, по сообщению Северо-Крымского канала, бетонная плотина готова на 80-90%. Осенью этого года её окончательно достроят, передает ATR.

Теперь вода из Каховского водохранилища, которую удалось сэкономить, спасает фермерские угодья Херсонщины от засухи.

Также на канале стоит еще одна дамба — она временная, из мешков.

Плотина была построена в 2014 году. Тогда после аннексии Крыма Украина прекратила поставку пресной воды на полуостров и дамба, прочность которой под вопросом, стоит там до сих пор. Вода сквозь плотину просачивается в русло канала и даже образовала водоем.

Несмотря на это, бетонная плотина перед ней все равно удерживает воду, которая поступит в Крым только после того, как РФ вернет полуостров.

Ранее оккупационные власти Крыма признали наличие проблем с водой на полуострове.