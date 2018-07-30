Дамба на Северо-Крымском канале достроена на 80-90%.

11:28 16.08.2018 0 комментариев Крым

Первый этап строительства завершился еще весной 2017 года, государство потратило на него 35 миллионов гривен.

Сейчас, по сообщению Северо-Крымского канала, бетонная плотина готова на 80-90%. Осенью этого года её окончательно достроят, передает ATR.

Теперь вода из Каховского водохранилища, которую удалось сэкономить, спасает фермерские угодья Херсонщины от засухи.

Также на канале стоит еще одна дамба — она временная, из мешков.

Плотина была построена в 2014 году. Тогда после аннексии Крыма Украина прекратила поставку пресной воды на полуостров и дамба, прочность которой под вопросом, стоит там до сих пор. Вода сквозь плотину просачивается в русло канала и даже образовала водоем.

Несмотря на это, бетонная плотина перед ней все равно удерживает воду, которая поступит в Крым только после того, как РФ вернет полуостров.

Ранее оккупационные власти Крыма признали наличие проблем с водой на полуострове.



Ещё на эту тему:

15:46 14.08.2018
В скважинах оккупированного Крыма начала исчезать вода
14:01 10.08.2018
Дефицит в оккупированном Крыму воды может быть для «каких-то отраслей промышленности, но не для курортов, не для людей»
20:48 09.08.2018
Засуху в оккупированном Крыму назвали "возвращением к естественному состоянию"
11:00 08.08.2018
Медведев надеется устранить дефицит воды в оккупированном Крыму
07:30 08.08.2018
Оккупанты напомнили крымским фермерам о запрете полива из скважин
20:23 06.08.2018
Вода от увольнений и от денег из Москвы в оккупированном Крыму не появится
10:01 06.08.2018
Каждый год без днепровской воды оттягивает восстановление экологического баланса оккупированного полуострова на 10 десять лет
20:35 02.08.2018
В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео
11:20 02.08.2018
Проблем с питьевой водой не будет, если создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду – оккупанты Крыма
12:35 01.08.2018
Оккупанты оценили реконструкцию системы водоснабжения ЮБК в 8,5 млрд рублей
13:13 30.07.2018
Оккупанты не смогли воспользоваться июльскими ливнями для пополнения крымских водохранилищ
07:59 30.07.2018
В оккупированной Керчи воды хватит приблизительно до ноября
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
17:17 16.08.2018
Премьер Армении предложил перейти к этапу быстрых реформ
14:31 16.08.2018
Экс-президента Армении Саргсяна допросят по делу о протестах 2008 года
13:17 15.08.2018
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьер-министру страны
13:59 14.08.2018
В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Роберта Кочаряна
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
Все новости страны
Грузия Грузия
21:12 16.08.2018
Бывшие граждане Грузии смогут восстановить гражданство через в Агентство развития сервисов
21:19 15.08.2018
Армия Грузии опробовала американские Javelin
14:36 15.08.2018
Минобороны Грузии начинает прием в резерв специалистов по кибербезопасности
16:14 14.08.2018
В Грузии ждут Меркель на следующей неделе
Все новости страны
Молдова Молдова
21:38 16.08.2018
Молдавский лоукостер сообщил о запрете на полеты в РФ
13:39 16.08.2018
Молдова отреагировала на провокацию России: Как можно, угрожая соседу, надеяться, что он станет вашим другом?
09:43 16.08.2018
В Приднестровье российские военные провели несогласованные учения
20:02 15.08.2018
Министр обороны Молдовы находится с официальным визитом в Румынии
Все новости страны
Россия Россия
20:46 16.08.2018
En+ изучает вопрос перевода холдинга в РФ, начнёт с энергетической "дочки"
17:43 15.08.2018
Для Каспийской флотилии строиться полноценная военно-морская база в Дагестане
19:21 14.08.2018
Лавров заявил о «злоупотреблении долларом» со стороны США
17:07 14.08.2018
На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России
Все новости страны
Румыния Румыния
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
08:24 13.08.2018
Массовые протесты против коррупции продолжились в Бухаресте и других городах
Все новости страны
Турция Турция
19:27 16.08.2018
В Турции освободили из тюрьмы главу филиала Amnesty International и арестовали еще одного гражданина Германии
15:49 16.08.2018
Турция оспорит пошлины США в ВТО
10:09 16.08.2018
Вице-президент США Пенс призвал Турцию выпустить пастора Бронсона и не "испытывать терпение Трампа"
18:35 15.08.2018
Турция отказалась выпускать американского пастора из-под домашнего ареста
Все новости страны
Украина Украина
20:19 16.08.2018
Американские воздушные разведчики проводят полеты над оккупированным Крымом / Карта
19:53 16.08.2018
В Одессе будут судить сотрудников турфирмы, продававших авиабилеты в оккупированный Крым
19:01 16.08.2018
Кремль понимает, что имидж России настолько плох, что освобождение Сенцова его не улучшит - Gazeta Wyborcza
18:35 16.08.2018
Экс-главу Апелляционного суда Крыма объявили в розыск
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс