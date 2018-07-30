Дамба на Северо-Крымском канале достроена на 80-90%.
|11:28 16.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Первый этап строительства завершился еще весной 2017 года, государство потратило на него 35 миллионов гривен.
Сейчас, по сообщению Северо-Крымского канала, бетонная плотина готова на 80-90%. Осенью этого года её окончательно достроят, передает ATR.
Теперь вода из Каховского водохранилища, которую удалось сэкономить, спасает фермерские угодья Херсонщины от засухи.
Также на канале стоит еще одна дамба — она временная, из мешков.
Плотина была построена в 2014 году. Тогда после аннексии Крыма Украина прекратила поставку пресной воды на полуостров и дамба, прочность которой под вопросом, стоит там до сих пор. Вода сквозь плотину просачивается в русло канала и даже образовала водоем.
Несмотря на это, бетонная плотина перед ней все равно удерживает воду, которая поступит в Крым только после того, как РФ вернет полуостров.
Ранее оккупационные власти Крыма признали наличие проблем с водой на полуострове.
Ещё на эту тему:
В скважинах оккупированного Крыма начала исчезать вода
Дефицит в оккупированном Крыму воды может быть для «каких-то отраслей промышленности, но не для курортов, не для людей»
Медведев надеется устранить дефицит воды в оккупированном Крыму
Оккупанты напомнили крымским фермерам о запрете полива из скважин
Каждый год без днепровской воды оттягивает восстановление экологического баланса оккупированного полуострова на 10 десять лет
В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео
Проблем с питьевой водой не будет, если создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду – оккупанты Крыма
Оккупанты не смогли воспользоваться июльскими ливнями для пополнения крымских водохранилищ
В оккупированной Керчи воды хватит приблизительно до ноября