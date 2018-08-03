Оккупационное руководство предприятия «Крымские морские порты» заявило о якобы проведенных переговорах с судовладельцами о начале работы прямой автопаромной линии между аннексированным Крымом и Турцией.

Об этом на своей странице в Facebook написал "гендиректор" «Крымских морских портов Алексей Волков, передает Объектив.

«Провели встречу с экспедиторами, судовладельцами по началу работы прямой автопаромной линии Турция – Крым – Турция. К участию в совещании были приглашены контрольные органы», – написал Волков.

Он отметил, что крымские порты имеют ряд преимуществ по сравнению с Новороссийском, в частности, отсутствие загруженности портов и сложностей в оформлении грузов.

«Ввиду «потепления» турецко-российских отношений может получиться (точно получится) успешный проект», – написал Волков.

По его словам, уже согласована номенклатура грузов, которые будут перевозиться паромами.

«Порты и службы готовы. Предоставлены комфортные условия будущего сотрудничества. Ждём решения партнёров и подписания договора», – отметил Волков.

Сейчас в оккупированном Крыму налажено паромное сообщение с материковой частью России через порт Кавказ.

С открытием движения для легкового транспорта и автобусов по Керченскому мосту паромами продолжает пользоваться практически только грузовой транспорт.

Движение грузовиков через Керченский пролив по Керченскому мосту должно начаться в октябре.

Напомним: При новом правительстве Турции сохранится политика в отношении Крыма, Донбасса и Украины в НАТО.

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