В ООН требуют освободить Сенцова немедленно и без условий. " Не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно"
|10:35 16.08.2018
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|Крым
Режим не может не прогибать и не ломать, заявил адвокат Сенцова.
Находящийся в заключении в России украинский режиссер Олег Сенцов не будет писать прошение о своем помиловании, сообщает Главред.
Как подчеркнул глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, юристы которой защищают украинского режиссера в судах, российский режим не сломит Сенцова.
"Режим не может не прогибать и не ломать. Но не будет Олег писать никаких прошений, это же очевидно", - написал Чиков в своем Telegram-канале.
В Организации Объединенных Наций (ООН) призывают Россию немедленно освободить незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
"Эксперты ООН призвали российские власти немедленно и без всяких условий освободить Олега Сенцова, выражая серьезную обеспокоенность относительно его физического и морального состояния", - говорится в специальном заявлении, обнародованном 15 августа на сайте Верховного комиссара ООН по правам человека.
С заявлением выступили эксперты Совета ООН по правам человека: специальный докладчик ООН по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кэй, спецдокладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайниус Пюрас, спецдокладчик по вопросу о положении правозащитников Мишель Форст и спецдокладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях Агнес Калламар.
В ООН подчеркнули, что Сенцову нужно с его обязательного согласия предоставить всю необходимую медицинскую помощь.
"Жизнь Сенцова находится перед неизбежной угрозой. Он объявил голодовку в знак протеста в результате судебного процесса и осуждения, которые не соответствуют международному праву. Мы призываем российскую власть освободить его без условий в срочном порядке", - заявили эксперты.
В заявлении сказано, что эксперты организации общались с российскими представителями относительно здоровья и условий содержания политзаключенного.
Напомним: «Если освободят меня одного, это будет полный провал» — Сенцов.
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