Вице-президент США Пенс призвал Турцию выпустить пастора Бронсона и не "испытывать терпение Трампа"
|10:09 16.08.2018
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|Турция
Американский вице-президент Майк Пенс обратился к турецкому руководству с призывом освободить американского пастора Эндрю Бронсона.
Как передает Цензор.Нет, об этом он написал в твиттере
"Пастор Эндрю Бронсон - невиновный человек, удерживаемый в Турции, и справдливость требует, чтобы он был освобожден. Турции стоит не испытывать терпение Трампа, который намерен добиться того, что невинно заключенные в тюрьмы за границей американцы вернутся в Соединенные Штаты", - написал Пенс.
Он также подчеркнул, что вместе с Трампом намерен проявить стойкость в данном вопросе до тех пор, пока Брансон не вернется домой в США.
Ранее сообщалось: Турция отказалась выпускать американского пастора из-под домашнего ареста.
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