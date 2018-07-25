Американский вице-президент Майк Пенс обратился к турецкому руководству с призывом освободить американского пастора Эндрю Бронсона.

Как передает Цензор.Нет, об этом он написал в твиттере

"Пастор Эндрю Бронсон - невиновный человек, удерживаемый в Турции, и справдливость требует, чтобы он был освобожден. Турции стоит не испытывать терпение Трампа, который намерен добиться того, что невинно заключенные в тюрьмы за границей американцы вернутся в Соединенные Штаты", - написал Пенс.

Он также подчеркнул, что вместе с Трампом намерен проявить стойкость в данном вопросе до тех пор, пока Брансон не вернется домой в США.

Ранее сообщалось: Турция отказалась выпускать американского пастора из-под домашнего ареста.