Украинские военные сообщили об обстреле позиций ВСУ с применением системы залпового огня
|08:25 16.08.2018
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|Украина
Украинские военные сообщили об обстреле на передовой в Донбассе позиций ВСУ с применением системы залпового огня.
В штабе ООС уточнили MRPL.CITY, что всего за текущие сутки зафиксировано три обстрела. Огонь велся по позициям у Павлополя, Водяного и Светлодарска.
Именно в районе Светлодарска впервые за последнее время укрепления ВСУ подверглись артатаке с применением БМ-21 «Град». Также здесь велся огонь из минометов калибра 120 мм.
На данный момент потерь среди личного состава украинской армии нет.
За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 43 обстрела, 6 из них велись с применением тяжелых вооружений.
Противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 6 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.
На Мариупольском направлении огонь из минометов калибров 120 и 82 мм велся по укреплениям у Гнутово. Также минометы применялись у Светлодарска, Крымского, Луганского.
Обстрелы из автоматов, пулеметов, гранатометов у Мариуполя 15 августа велись в районе Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.
На других участках фронта огонь по позициям ВСУ был открыт у Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорской, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки.
В результате боевых действий двое военнослужащих Украины получили ранения.
По данным разведки ВСУ, со стороны формирований ОРДЛО два человека убиты, трое получили ранения.
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