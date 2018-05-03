Украинские военные сообщили об обстреле на передовой в Донбассе позиций ВСУ с применением системы залпового огня.

В штабе ООС уточнили MRPL.CITY, что всего за текущие сутки зафиксировано три обстрела. Огонь велся по позициям у Павлополя, Водяного и Светлодарска.

Именно в районе Светлодарска впервые за последнее время укрепления ВСУ подверглись артатаке с применением БМ-21 «Град». Также здесь велся огонь из минометов калибра 120 мм.

На данный момент потерь среди личного состава украинской армии нет.

За прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 43 обстрела, 6 из них велись с применением тяжелых вооружений.

Противник 43 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 6 раз из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями.

На Мариупольском направлении огонь из минометов калибров 120 и 82 мм велся по укреплениям у Гнутово. Также минометы применялись у Светлодарска, Крымского, Луганского.

Обстрелы из автоматов, пулеметов, гранатометов у Мариуполя 15 августа велись в районе Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино.

На других участках фронта огонь по позициям ВСУ был открыт у Крымского, Новозвановки, Светлодарска, Луганского, Новолуганского, Майорской, Марьинки, Авдеевки, Опытного, Песков, Красногоровки, Новотроицкого, Новомихайловки, Каменки.

В результате боевых действий двое военнослужащих Украины получили ранения.

По данным разведки ВСУ, со стороны формирований ОРДЛО два человека убиты, трое получили ранения.