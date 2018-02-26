Правительство Румынии объявило пятидневные выходные

09:17 16.08.2018 0 комментариев Румыния

В Румынии 15 августа шестой день продолжаются антиправительственные акции протеста.

Как сообщает Радио Свобода, несколько сотен людей, несмотря на жару, собрались у здания правительства в Бухаресте, выкрикивая антиправительственные лозунги, передает Укринформ.

За акцией следит полиция.

Тем временем, правительство Румынии объявило пятидневные выходные, начиная с 15 августа.

И несмотря на то, что такое решение было принято несколько месяцев назад, кое-кто из протестующих резко критиковал такой шаг правительства, называя его «взяткой» государственным служащим.

Накануне в Румынии возбудили дело за предполагаемое чрезмерное применение силы полицейскими в отношении участников массовых антиправительственных выступлений на минувшей неделе, в результате чего сотни людей были ранены.

Около 80 тысяч человек – многие из них те, кто живет за границей и вернулись, чтобы принять участие в акциях – вышли на улицы Бухареста 10 августа, обвиняя правительство в коррупции и призывая к его отставке.

Чтобы разогнать демонстрантов, полиция применила водометы, слезоточивый газ, перечный газ и дубинки. В результате вспыхнувших столкновений, более 450 человек были ранены, в том числе 30 полицейских, около 30 – арестовали. Это вызвало критику как внутри Румынии, так и со стороны ЕС.

Кроме того, прокуратура страны намерена проанализировать видео с акций, обнародованное в соцсетях.

Президент Румынии Клаус Йоханнис раскритиковал действия полиции и потребовал объяснения у Министерства внутренних дел. Он также осудил действия активистов, которые пытались прорваться через полицейские кордоны и бросали в правоохранителей камни.

Полиция заявляла, что отреагировала на протесты «пропорционально» и обвиняла в столкновениях «хулиганов», которые пытались прорвать полицейский кордон и бросали камни в правоохранителей.

Правящие ныне в Румынии социал-демократы, которые пришли к власти в 2016 году, пытаются отменить уголовную ответственность за некоторые разновидности коррупции, что ранее вызвало массовые демонстрации, которые заставили партию отступить.

Такие изменения резко критиковали президент Йоханнис, а за рубежом Европейский Союз, а также США.

 



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