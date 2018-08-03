Украина существенно сократила вылов рыбы в Азовском море

08:51 16.08.2018 0 комментариев Крым

С января по июнь текущего года в водоемах и морях Украины и океане было выловлено почти 30 тыс. тонн водных биоресурсов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства, передает Укринформ.

"За первое полугодие 2018 года субъектами хозяйствования, занимающимися  рыбоводством и рыболовством было выловлено 29,8 тыс. тонн водных биоресурсов в водоемах и морях Украины и океане", - говорится в сообщении.

Всего объем вылова рыбы и других водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне и внутренних водоемах Украины составил 14,7 тыс. тонн. Это на 24,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, когда вылов составил около 20 тыс. тонн (19,5 тыс). Уменьшение вылова произошло за счет существенного падения вылова в Азовском море. Это связано с уменьшением лимита вылова бычка и отсутствием его весеннего промысла, согласно режиму рыболовства. Таким образом, в Азовском и Черном море в 2018 году было выловлено 1435,6 тонн (в 2017 году - 5581,2 тонн) бычка.

Промысел всех водных биоресурсов в Азовском море снизился почти вдвое и составил 5,6 тыс. тонн против 11 тыс. тонн в 2017 году.

В профильном ведомстве отметили, что в этом году также уменьшился показатель вылова (аквакультура, специальное товарное рыбное хозяйство (СТРХ) и промышленное рыболовство) во внутренних водоемах, который в этом году составляет 6,8 тыс. тонн (в 2017 году - 6,9 тыс. тонн).

Зато вылов в Черном море показал положительную динамику - увеличение на 51% (2,2 тыс. тонн), по сравнению с 2017 годом (1,5 тыс. тонн).

Также почти в два раза увеличился промысел криля в Антарктике. С января по июнь 2018 года его изъятие в океане составило 15 тыс. тонн, за аналогичный период прошлого годабыло 7,9 тыс. тонн.

В 2018 году, по сравнению с первым полугодием 2017-го, среди вылавливаемых морских видов рыб и водных биоресурсов преобладают бычок и тюлька.

Увеличился объем вылова таких видов водных биоресурсов, как: хамса черноморская (45,5 тонн - в 2,5 раза (19,1 тонн); рапана (1193 тонны против 133 тонн, что почти в 9 раз больше, чем в 2017 году); личинки хирономидами (231 тонна против 82 тонн - почти в 3 раза больше, чем в 2017 году); кефали - 16,6 тонн против 14,1 тонн; скаты (12 тонн против 7,5 тонн), калкан азовский (4,1 тонн против 1,8 тонн), креветки (269 тонн против 252,1 тонны).

В текущем году наблюдается рост показателей вылова пресноводных видов рыбы: тарани на 30%, белья - 187%, рыбец большой - 168%, чехонь - 11%, синец - 9%. Негативную динамику вылова показали сом, плотва, щука, карась серебристый и плоскирка. Больше всего водных биоресурсов было выловлено в Кременчугском (783,5 тонны) и Каховском водохранилищах (602,6 тонны). Также в низовьях Днестра с лиманом и Кучурганском водохранилище добыто 712,7 тонн. Зато в Днепровско-Бугской эстуарной системе выловлено 456 тонн рыбы.

С начала года вылов в условиях аквакультуры и СТРХ показал динамику роста. Так, в этом году было добыто 3,2 тонны, что на 28% больше, чем в 2017-м (2,5 тонн).

"Поскольку наше государство имеет самую большую площадь поверхностей внутренних водных объектов в Европе - мы видим колоссальный потенциал для развития аквакультуры. Именно поэтому в ближайшие годы основной курс развития рыбной отрасли будет сосредоточен на этом направлении", - отметили в Государственном агентстве рыбного хозяйства.

Как сообщал Укринформ, в 2017 году Украина получила наибольший за последние два года вылов рыбы во внутренних водоемах, морях и океане. В прошлом году он составил 92,6 тыс. тонн, что на 4,8% больше, чем в 2016 году. Показатель вылова за 2016 год - 88,4 тыс. тонн, а за 2015 год - 88,5 тыс. тонн.



Ещё на эту тему:

07:59 16.08.2018
После аннексии Крыма РФ незаконно контролирует две трети украинской территории шельфа Черного и Азовского морей
10:41 14.08.2018
РФ аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в аннексированном Крыму
22:48 13.08.2018
Оккупированный Севастополь остался без паромов
19:39 13.08.2018
Урожай зерновых в оккупированном Крыму сократился почти в два раза
17:51 13.08.2018
Евпаторийский "депутат" пошел на сделку со следствием и получил условный срок
09:45 13.08.2018
Оккупанты восхищаются высохшим озером под Керчью / Фото / Видео
22:00 10.08.2018
В оккупированном Крыму колонии и СИЗО это фактически "фабрики смерти" - Бабин
20:19 10.08.2018
В оккупированном Россией Крыму ежегодно отдыхают 200-300 тысяч украинцев в 10 раз меньше, чем до оккупации
13:34 10.08.2018
Сотни туристов оказались заперты на раскаленных пляжах Балаклавы из-за "причальной блокады"
21:37 09.08.2018
В оккупированном Севастополе ищут запчасти в России для норвежских паромов
12:32 09.08.2018
Внедрение цифрового сельского хозяйства уже через полтора десятка лет, решит проблему водообеспечения оккупированного Крыма
22:30 08.08.2018
Россия грабит украинское культурное наследие в оккупированном Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
13:17 15.08.2018
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьер-министру страны
13:59 14.08.2018
В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Роберта Кочаряна
18:18 13.08.2018
Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста
12:56 13.08.2018
Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но после подготовительного этапа
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
Все новости страны
Грузия Грузия
21:19 15.08.2018
Армия Грузии опробовала американские Javelin
14:36 15.08.2018
Минобороны Грузии начинает прием в резерв специалистов по кибербезопасности
16:14 14.08.2018
В Грузии ждут Меркель на следующей неделе
11:08 14.08.2018
Грузия усложнят правила выдачи иностранцам вида на жительство
Все новости страны
Молдова Молдова
09:43 16.08.2018
В Приднестровье российские военные провели несогласованные учения
20:02 15.08.2018
Министр обороны Молдовы находится с официальным визитом в Румынии
14:55 10.08.2018
Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
17:43 15.08.2018
Для Каспийской флотилии строиться полноценная военно-морская база в Дагестане
19:21 14.08.2018
Лавров заявил о «злоупотреблении долларом» со стороны США
17:07 14.08.2018
На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России
12:02 14.08.2018
В Госдепе США назвали условия отмены "драконовских" санкций, введенных из-за отравления Скрипалей
Все новости страны
Румыния Румыния
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
08:24 13.08.2018
Массовые протесты против коррупции продолжились в Бухаресте и других городах
Все новости страны
Турция Турция
18:35 15.08.2018
Турция отказалась выпускать американского пастора из-под домашнего ареста
11:05 15.08.2018
Турция повысила таможенные пошлины на американские автомобили, алкоголь и табак
20:12 14.08.2018
Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США
15:19 14.08.2018
Глава российской дипломатии участвует в 10-й конференции послов Турции
Все новости страны
Украина Украина
08:51 16.08.2018
Украина существенно сократила вылов рыбы в Азовском море
08:25 16.08.2018
Украинские военные сообщили об обстреле позиций ВСУ с применением системы залпового огня
07:59 16.08.2018
После аннексии Крыма РФ незаконно контролирует две трети украинской территории шельфа Черного и Азовского морей
20:55 15.08.2018
В Керченском проливе Россия проведет антитеррористические учения
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс