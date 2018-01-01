Миссия ОБСЕ в Молдове выразила обеспокоенность в связи с проведением 14-15 августа российскими военными несогласованных учений, включающих форсирование реки, в Зоне Безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба представительства СММ ОБСЕ в Молдове, передает УНИАН.

В соответствии со своим мандатом, Миссия ОБСЕ направила своих сотрудников в соответствующую часть Зоны Безопасности, но им помешали провести полный мониторинг учений.

"В соответствии с Принципами сотрудничества между Миссией ОБСЕ и Объединенной контрольной комиссией (ОКК) в Зоне Безопасности от 2004 года, Миссия передала по установленным каналам всем делегациям в ОКК результаты своих наблюдений", - сказано в сообщении.

В СММ отметили, что в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года, проведение военных учений в Зоне безопасности требует разрешения ОКК, что в данном конкретном случае не было сделано.

Как сообщалось: Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую.

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