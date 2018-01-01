В Приднестровье российские военные провели несогласованные учения
|09:43 16.08.2018
|0 комментариев
|Приднестровье
Миссия ОБСЕ в Молдове выразила обеспокоенность в связи с проведением 14-15 августа российскими военными несогласованных учений, включающих форсирование реки, в Зоне Безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба представительства СММ ОБСЕ в Молдове, передает УНИАН.
В соответствии со своим мандатом, Миссия ОБСЕ направила своих сотрудников в соответствующую часть Зоны Безопасности, но им помешали провести полный мониторинг учений.
"В соответствии с Принципами сотрудничества между Миссией ОБСЕ и Объединенной контрольной комиссией (ОКК) в Зоне Безопасности от 2004 года, Миссия передала по установленным каналам всем делегациям в ОКК результаты своих наблюдений", - сказано в сообщении.
В СММ отметили, что в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года, проведение военных учений в Зоне безопасности требует разрешения ОКК, что в данном конкретном случае не было сделано.
Как сообщалось: Молдова будет настаивать на превращении миротворческой миссии в международную гражданскую.
Ранее: Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России.
Ещё на эту тему:
Тирасполь начал мобилизацию резервистов / Фото / Видео
В Приднестровье проходят командно-штабные военные учения
Российские войска форсировали Днестр в Приднестровье / Видео / Фото
Российские миротворцы завершили ротацию в Приднестровье
Тирасполь просит Россию восстановить вертолетную эскадрилью
В непризнанном Приднестровье утверждена военная доктрина
Глава непризнанного Приднестровья проинспектировал боевую технику
В группе войск РФ в Приднестровье проведены боевые стрельбы