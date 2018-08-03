После аннексии Крыма РФ незаконно контролирует две трети украинской территории шельфа Черного и Азовского морей

07:59 16.08.2018 0 комментариев Крым

Утвержденные запасы газа на участках Черноморского шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 миллиардов кубометров. Также около 10 миллиардов кубометров газа составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Об этом пишет Цензор.Нет со ссылкой на сайт Государственной службы геологии и недр Украины.

"Ориентировочная ресурсная база углеводородов украинского континентального шельфа Черного моря составляет: газа - более 300 миллиардов метров кубических, нефти - почти 200 миллионов тонн. После аннексии Крыма территория нашего шельфа, где сегодня проводятся исследования украинскими предприятиями, сократилась в три раза (с 130 до почти 40 тысяч квадратных километров)", - сообщил временно исполняющий обязанности председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.

Глава Госгеонедр отметил, что утвержденные запасы газа на участках Черноморского шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 миллиардов кубометров.

Также около 10 миллиардов кубометров газа составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Напомним: РФ аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в аннексированном Крыму.

Ранее: Украина не признает аннулирование Россией украинских лицензий на пользование недрами в акватории Черного и Азовского морей.



Ещё на эту тему:

08:51 16.08.2018
Украина существенно сократила вылов рыбы в Азовском море
10:41 14.08.2018
РФ аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в аннексированном Крыму
22:48 13.08.2018
Оккупированный Севастополь остался без паромов
19:39 13.08.2018
Урожай зерновых в оккупированном Крыму сократился почти в два раза
17:51 13.08.2018
Евпаторийский "депутат" пошел на сделку со следствием и получил условный срок
09:45 13.08.2018
Оккупанты восхищаются высохшим озером под Керчью / Фото / Видео
22:00 10.08.2018
В оккупированном Крыму колонии и СИЗО это фактически "фабрики смерти" - Бабин
20:19 10.08.2018
В оккупированном Россией Крыму ежегодно отдыхают 200-300 тысяч украинцев в 10 раз меньше, чем до оккупации
13:34 10.08.2018
Сотни туристов оказались заперты на раскаленных пляжах Балаклавы из-за "причальной блокады"
21:37 09.08.2018
В оккупированном Севастополе ищут запчасти в России для норвежских паромов
12:32 09.08.2018
Внедрение цифрового сельского хозяйства уже через полтора десятка лет, решит проблему водообеспечения оккупированного Крыма
22:30 08.08.2018
Россия грабит украинское культурное наследие в оккупированном Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
13:17 15.08.2018
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьер-министру страны
13:59 14.08.2018
В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Роберта Кочаряна
18:18 13.08.2018
Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста
12:56 13.08.2018
Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но после подготовительного этапа
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
Все новости страны
Грузия Грузия
21:19 15.08.2018
Армия Грузии опробовала американские Javelin
14:36 15.08.2018
Минобороны Грузии начинает прием в резерв специалистов по кибербезопасности
16:14 14.08.2018
В Грузии ждут Меркель на следующей неделе
11:08 14.08.2018
Грузия усложнят правила выдачи иностранцам вида на жительство
Все новости страны
Молдова Молдова
09:43 16.08.2018
В Приднестровье российские военные провели несогласованные учения
20:02 15.08.2018
Министр обороны Молдовы находится с официальным визитом в Румынии
14:55 10.08.2018
Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
17:43 15.08.2018
Для Каспийской флотилии строиться полноценная военно-морская база в Дагестане
19:21 14.08.2018
Лавров заявил о «злоупотреблении долларом» со стороны США
17:07 14.08.2018
На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России
12:02 14.08.2018
В Госдепе США назвали условия отмены "драконовских" санкций, введенных из-за отравления Скрипалей
Все новости страны
Румыния Румыния
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
08:24 13.08.2018
Массовые протесты против коррупции продолжились в Бухаресте и других городах
Все новости страны
Турция Турция
18:35 15.08.2018
Турция отказалась выпускать американского пастора из-под домашнего ареста
11:05 15.08.2018
Турция повысила таможенные пошлины на американские автомобили, алкоголь и табак
20:12 14.08.2018
Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США
15:19 14.08.2018
Глава российской дипломатии участвует в 10-й конференции послов Турции
Все новости страны
Украина Украина
08:51 16.08.2018
Украина существенно сократила вылов рыбы в Азовском море
08:25 16.08.2018
Украинские военные сообщили об обстреле позиций ВСУ с применением системы залпового огня
07:59 16.08.2018
После аннексии Крыма РФ незаконно контролирует две трети украинской территории шельфа Черного и Азовского морей
20:55 15.08.2018
В Керченском проливе Россия проведет антитеррористические учения
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс