Утвержденные запасы газа на участках Черноморского шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 миллиардов кубометров. Также около 10 миллиардов кубометров газа составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Об этом пишет Цензор.Нет со ссылкой на сайт Государственной службы геологии и недр Украины.

"Ориентировочная ресурсная база углеводородов украинского континентального шельфа Черного моря составляет: газа - более 300 миллиардов метров кубических, нефти - почти 200 миллионов тонн. После аннексии Крыма территория нашего шельфа, где сегодня проводятся исследования украинскими предприятиями, сократилась в три раза (с 130 до почти 40 тысяч квадратных километров)", - сообщил временно исполняющий обязанности председателя Госгеонедр Олег Кирилюк.

Глава Госгеонедр отметил, что утвержденные запасы газа на участках Черноморского шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 миллиардов кубометров.

Также около 10 миллиардов кубометров газа составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Напомним: РФ аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в аннексированном Крыму.

Ранее: Украина не признает аннулирование Россией украинских лицензий на пользование недрами в акватории Черного и Азовского морей.