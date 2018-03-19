Вперше в Чорному морі унікальний новітній швидкісний корабель ВМС США / Фото
|07:33 16.08.2018
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Вперше в Чорному морі унікальний новітній швидкісний корабель ВМС США.
Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.
Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:
15 серпня 2018 о 17:10 (LT) до Чорного моря з Босфору (вперше!) увійшов USNS Carson City T-EPF-7, клас Spearhead, тип Expeditionary fast transport.
Це швидкісний (43 узла /80 km/h) багатоцільовий катамаран.
Збудований 2016 року... В червні брав участь в навчаннях BALTOPS. Його "круїз" - на карті...
Декілька фото з різних ракурсів... від https://twitter.com/YorukIsik
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