Вперше в Чорному морі унікальний новітній швидкісний корабель ВМС США / Фото

07:33 16.08.2018 0 комментариев

Вперше в Чорному морі унікальний новітній швидкісний корабель ВМС США.

Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook Andrii Klymenko.

Моніторингова група "Майдану Закордонних Справ", "Інституту Чорноморських Стратегічних Досліджень" та BlackSeaNews повідомляє:

15 серпня 2018 о 17:10 (LT) до Чорного моря з Босфору (вперше!) увійшов USNS Carson City T-EPF-7, клас Spearhead, тип Expeditionary fast transport.

Це швидкісний (43 узла /80 km/h) багатоцільовий катамаран.

Збудований 2016 року... В червні брав участь в навчаннях BALTOPS. Його "круїз" - на карті...

Декілька фото з різних ракурсів... від https://twitter.com/YorukIsik



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