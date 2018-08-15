Британские истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух над Черным морем и перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24.

Об этом говорится в сообщении британских ВВС, передает ТАСС, информирует GuildHall.

По данным Королевских военно-воздушных сил, на перехват 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии самолеты.

Отмечается, что при их приближении российские самолеты свернули в сторону Крымского полуострова.

В британских ВВС также добавили, что в ночь до этого в этом районе фиксировали повышенную активность российской военной авиации.

Минобороны РФ опровергло сообщение британских королевских ВВС о перехвате 13 августа шести российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря, передает ТАСС.

По данным ведомства, 13 августа четыре самолета морской авиации Черноморского флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря.

"После выполнения полетного задания в заданном районе воздушного пространства российскими самолетами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО", - сказали в Минобороны.

"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", - уточнили в министерстве.

Полеты самолетов морской авиации Черноморского флота России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, добавили в МО РФ.

Напомним: Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии.