Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. РФ опровергло сообщение британских ВВС
|21:45 15.08.2018
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Британские истребители Eurofighter Typhoon поднялись в воздух над Черным морем и перехватили шесть российских бомбардировщиков Су-24.
Об этом говорится в сообщении британских ВВС, передает ТАСС, информирует GuildHall.
По данным Королевских военно-воздушных сил, на перехват 13 августа вылетали дислоцированные в Румынии самолеты.
Отмечается, что при их приближении российские самолеты свернули в сторону Крымского полуострова.
В британских ВВС также добавили, что в ночь до этого в этом районе фиксировали повышенную активность российской военной авиации.
Минобороны РФ опровергло сообщение британских королевских ВВС о перехвате 13 августа шести российских бомбардировщиков Су-24 над акваторией Черного моря, передает ТАСС.
По данным ведомства, 13 августа четыре самолета морской авиации Черноморского флота, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря.
"После выполнения полетного задания в заданном районе воздушного пространства российскими самолетами на удалении более 30 км был обнаружен военный самолет одной из стран НАТО", - сказали в Минобороны.
"Данный самолет не совершал никаких маневров, не отклонялся от маршрута и не приближался к российским самолетам, следовавшим обратным курсом на аэродром базирования", - уточнили в министерстве.
Полеты самолетов морской авиации Черноморского флота России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, добавили в МО РФ.
Напомним: Российские истребители регулярно нарушают воздушное пространство Румынии.
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