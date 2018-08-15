Армия Грузии опробовала американские Javelin

21:19 15.08.2018 0 комментариев Грузия

В Грузии завершились многонациональные военные учения «Достойный партнер-2018» под эгидой НАТО, во время которых грузинские военнослужащие впервые в этом году применили американские противотанковые комплексы Javelin.

Во время боевых стрельб грузинским, германским и американским военнослужащим огневую поддержку оказали германские боевые машины пехоты Marder, сообщает грузинский Первый канал, передает GuildHall.

В учениях была применена боевая техника Грузии, Германии и США.

В объединенных боевых стрельбах участие принимали артиллерийские и инженерные подразделения.

В январе министр обороны Грузии Леван Изория отчитался, Противотанковые системы Javelin уже в Грузии.

Он также заверил, что власти страны разместили комплексы «в безопасном месте».

Напомним, что Грузия в 2017 году обратилась к США с предложением продать 410 ракет Javelin и 72 командно-пусковые установки (в том числе два командно-пусковых блока), 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них.

В ноябре Госдеп США одобрил продажу Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов.

 



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