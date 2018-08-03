Тактико-специальное антитеррористическое учение «Циклон-Вихрь — 2018» проведут совместно оперативный штаб Краснодарского края, штаб так называемой «Республики Крым» и штаб Азово-Черноморского района на территории Темрюкского района и во внутренних морских водах Керченского пролива.

Об этом сообщает Кубань 24, передает Флот - 2017.

В рамках учения оперативники отработают комплекс мероприятий по противодействию террористическим угрозам на объектах транспорта, а также меры по совершенствованию межведомственного взаимодействия. Штабы также планируют провести профилактику и повысить антитеррористическую защищенность уязвимых объектов.

В учениях примут участие силовики - сотрудники краевого УФСБ, пограничники, полицейские, следователи СК, спасатели МЧС, сотрудники УФСИН и других ведомств.

Учения будут проходить с 15 по 24 августа в Темрюкском районе

Темрюкский район расположен в северо-западной части Краснодарского края РФ, занимая всю территорию Таманского полуострова и частично территорию дельты Кубани.

Большую часть границ района составляет береговая линия, на юго-западе — Чёрного моря, на севере — Азовского, на западе Керченского пролива, через который проходит административная граница с Керчью (Крым).

Генштаб Украины все действия российских военных в оккупированном Крыму, все так называемые «учения», с 2014 года называет незаконными

Напомним: Оккупанты проводят антитеррористические учения в Керченском проливе.