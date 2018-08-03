В оккупированном Севастополе завершается «модернизация» захваченного украинского аэродрома «Бельбек», который станет местом базирования стратегических ракетоносцев и дальних бомбардировщиков, тем самым расширит возможности Военно-космических сил оккупанта в черноморском регионе .

Об этом сообщают «Известия»со ссылкой на российский минобороны, передает Флот - 2017.

В Министерстве обороны РФ уточнили, что основная часть работ будет завершена к концу года. Так называемую «модернизацию» проходят военный аэродром Бельбек и инфраструктурные объекты, обеспечивающие его функционирование, обустраивается прилегающая территория.

На данный момент идет завершение строительства второй взлетно-посадочной полосы. После реконструкции Бельбек сможет принять и разместить на постоянной основе стратегические бомбардировщики любого типа, состоящие на вооружении ВКС, - Ту-95, Ту-160 и Ту-22М.

Аэродром «Бельбек» рассматривается оккупантом как аэродром совместного базирования. В данный момент идут работы по строительству аэровокзального комплекса для пассажиров.

Согласно данным портала госзакупок, сумма открытых контрактов на модернизацию аэродрома превышает 1 млрд рублей.

Отметим, что один из крупных контрактов, более чем на 75 млн рублей, - о проведении закупки аэронавигационного оборудования заключен с единственным поставщиком ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», который находится под санкциями Совета ЕС.

Концерн также поставляет для Бельбека систему коммутации речевой связи и комплекс документирования и воспроизведения информации.

В реконструкцию прилегающей к аэродрому территории оккупант вложит более чем 156 млн рублей.

На захваченном аэродроме «Бельбек» базируется 38-й истребительный авиаполк 4-го командования ВВС и ПВО России: две эскадрильи истребителей Су-27СМ, Су-30М2, Су-27П и Су-27УБ.

Ранее, МинТОТ на основании данных космической съемки сообщал о ведении оккупантами строительства второй взлетно-посадочной полосы на военном аэродроме «Бельбек» (г. Севастополь).

Параметры новой ВПП указывали на возможность приема всех типов самолетов военной авиации, в том числе и стратегической.

Учитывая, что строительство ведет Министерство обороны РФ, можно говорить об усилении Москвой своего военного присутствия в оккупированном Крыму.

Напомним: России аннексированный Крым для мира не нужен, он нужен именно для войны. Крым: военная база, а не захваченный пляж.