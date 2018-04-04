Министр обороны Еуджен Стурза находится с рабочим визитом в Румынии по приглашению коллеги Михая Фифора. Визит рассчитан на период с 14 по 16 августа.

В ходе визита Еуджен Стурза проведет официальные переговоры с министром национальной обороны Румынии, сообщает allmoldova.

Помимо бесед с Михаем Фифором повестка дня Стурзы включает участие в праздновании Дня румынского военно-морского флота в Констанце.