Министр обороны Молдовы находится с официальным визитом в Румынии
|20:02 15.08.2018
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|Молдова
Министр обороны Еуджен Стурза находится с рабочим визитом в Румынии по приглашению коллеги Михая Фифора. Визит рассчитан на период с 14 по 16 августа.
В ходе визита Еуджен Стурза проведет официальные переговоры с министром национальной обороны Румынии, сообщает allmoldova.
Помимо бесед с Михаем Фифором повестка дня Стурзы включает участие в праздновании Дня румынского военно-морского флота в Констанце.
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