Украина не признает аннулирование Россией украинских лицензий на пользование недрами в акватории Черного и Азовского морей.

Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов, информирует news.enovosty.com.

По словам Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, в настоящее время в Крыму действует 131 разрешение на пользование недрами, выданное украинским правительством.

Министр подчеркнул, что ни Украина, ни международные организации не признают закон России, аннулирующий эти лицензии.

Украина намерена последовательно отстаивать в международных инстанциях свое право пользоваться ресурсами Крыма.

Напомним: РФ аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в аннексированном Крыму.



