Украина не признает аннулирование Россией украинских лицензий на пользование недрами в акватории Черного и Азовского морей
|19:37 15.08.2018
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|Крым
Украина не признает аннулирование Россией украинских лицензий на пользование недрами в акватории Черного и Азовского морей.
Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов, информирует news.enovosty.com.
По словам Министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, в настоящее время в Крыму действует 131 разрешение на пользование недрами, выданное украинским правительством.
Министр подчеркнул, что ни Украина, ни международные организации не признают закон России, аннулирующий эти лицензии.
Украина намерена последовательно отстаивать в международных инстанциях свое право пользоваться ресурсами Крыма.
Напомним: РФ аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в аннексированном Крыму.
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