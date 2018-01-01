Судно "Искатель" вернулось из экспедиции по исследованию Черноморского шельфа

18:52 15.08.2018 0 комментариев

Научно-исследовательское судно "Искатель" вернулось из экспедиции по поиску нефтегазовых залежей на северо-западном шельфе Черного моря.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы геологи и недр Украины, передает День.

"Сейчас идут работы по обработке данных, представляющих только незначительную часть предусмотренных морских работ. Выполнение морских геологических исследований по детализации перспективных нефтегазовых структур находится на начальной стадии … Поскольку в течение последних лет годовой бюджет Госгеонедр на геологоразведочные работы составляет только 100 млн грн, конечные сроки завершения исследований будут зависеть, в первую очередь, от уровня их финансирования", - цитирует пресс-служба и.о. главы ведомства Олега Кирилюка.

По его словам, вопрос поискового бурения на Черноморском шельфе на сегодня не стоит.

Напомним: Украина начинает новый этап поисков нефти и газа в шельфе Черного моря.

Судно занимается поиском нефтегазовых залежей на северо-западном шельфе Черного моря с 2016 года.

По данным Госгеонедр, к настоящему времени шельф Черного моря освоен только на 4%.

Ранее: Исследовательское судно "Искатель" готовится к третьему в 2017 г. рейсу по поиску нефтегазовых залежей на Черноморском шельфе.



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