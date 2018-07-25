Турция отказалась выпускать американского пастора из-под домашнего ареста
|18:35 15.08.2018
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|Турция
Турецкий суд отклонил апелляцию американского пастора Эндрю Брансона относительно его освобождения из-под домашнего ареста и отмены запрета ему для путешествий.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Брансона, передает Укринформ.
"Турецкий суд отклонил апелляцию американского пастора (Эндрю Брансона - ред.) относительно его освобождения из-под домашнего ареста и отмены запрета ему для путешествий. Однако его апелляцию еще не рассмотрел Верховный суд", - говорится в сообщении.
Ранее в Белом доме сообщили, что Турция должна отпустить американского пастора Брансона, которого Анкара обвиняет в терроризме, иначе США усилят экономическое давление на страну.
Как известно, Брансон был арестован в Турции в декабре 2016 года по подозрению в связях с курдскими повстанцами и мусульманским клириком Фетхуллахом Гуленом, которого Анкара обвиняет в неудачном военном перевороте в том же году.
Как известно, Брансон был арестован в Турции в декабре 2016 года по подозрению в связях с курдскими повстанцами и мусульманским клириком Фетхуллахом Гуленом, которого Анкара обвиняет в неудачном военном перевороте в том же году.
Ранее: Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США.
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