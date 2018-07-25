Турецкий суд отклонил апелляцию американского пастора Эндрю Брансона относительно его освобождения из-под домашнего ареста и отмены запрета ему для путешествий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката Брансона, передает Укринформ.

"Турецкий суд отклонил апелляцию американского пастора (Эндрю Брансона - ред.) относительно его освобождения из-под домашнего ареста и отмены запрета ему для путешествий. Однако его апелляцию еще не рассмотрел Верховный суд", - говорится в сообщении.

Ранее в Белом доме сообщили, что Турция должна отпустить американского пастора Брансона, которого Анкара обвиняет в терроризме, иначе США усилят экономическое давление на страну.

Как известно, Брансон был арестован в Турции в декабре 2016 года по подозрению в связях с курдскими повстанцами и мусульманским клириком Фетхуллахом Гуленом, которого Анкара обвиняет в неудачном военном перевороте в том же году.

Как известно, Брансон был арестован в Турции в декабре 2016 года по подозрению в связях с курдскими повстанцами и мусульманским клириком Фетхуллахом Гуленом, которого Анкара обвиняет в неудачном военном перевороте в том же году.

Ранее: Турецкий суд отклонил апелляцию об освобождении пастора из США.

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