Россия НЕ закрывала для судоходства район от аннексированного Крыма до Дуная / Карта Исправлено
|19:10 15.08.2018
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Без паніки! РФ ще не блокувала Чорне море від Криму до Дуная.
Без паніки! РФ ще не блокувала Чорне море від Криму до Дуная :) Це все попереду... (а то багато хто написав, що вже почалася блокада Одеси) Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook головний редактор BlackSeaNews Andrii Klymenko
Ми в редакції теж піддалися та зрадили - зрадили своїй звичці все перевіряти. Ось як виглядає ситуація насправді. Це доволі традиційні стрільби ЧФ РФ в літній период навчань. Діє все це вже 2 тижні, 3 01.01.2018 і буде діяти до 31.08.2018. Але не весь день, а з 08:00 до 20:00 крім неділі. Детальніше див. карту.
Сьогодні деякі ЗМІ надали неперевірену інформацію: див. карту нижче, такого НЕ БУЛО:
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