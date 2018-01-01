Без паніки! РФ ще не блокувала Чорне море від Криму до Дуная.

Без паніки! РФ ще не блокувала Чорне море від Криму до Дуная :) Це все попереду... (а то багато хто написав, що вже почалася блокада Одеси) Про це повідомляє на своїй сторінці в Facebook головний редактор BlackSeaNews Andrii Klymenko

Ми в редакції теж піддалися та зрадили - зрадили своїй звичці все перевіряти. Ось як виглядає ситуація насправді. Це доволі традиційні стрільби ЧФ РФ в літній период навчань. Діє все це вже 2 тижні, 3 01.01.2018 і буде діяти до 31.08.2018. Але не весь день, а з 08:00 до 20:00 крім неділі. Детальніше див. карту.