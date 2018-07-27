Дело “ялтинской шестерки”: прокуроры закончили предъявлять сфабрикованные "доказательства"

18:09 15.08.2018 0 комментариев Крым

В российском Ростове-на-Дону окружной военный суд закончил рассмотрение доказательств обвинения в отношении шести фигурантов так называемого " дела Хизб ут-Тахрир - "ялтинской шестерки".

Об этом сообщил в Facebook адвокат Александр Попков, передает Укринформ.

"Вчера прокуроры закончили предъявлять свои доказательства по уголовному делу в отношении "ялтинской шестерки" мусульман", - написал адвокат.

По его словам, все "людоедское обвинение" в террористической деятельности и насильственном захвате власти (подсудимым требуют от 12 до 20 лет лишения свободы) состоит из показаний российских силовиков, не заслуживающих доверия секретных свидетелей, "мутных" аудио- и видеозаписей и квазиэкспертиз "кухонных" бесед. В оперативных и следственных материалах, утверждает адвокат, присутствуют следы монтажа, подтасовки и множественные процессуальные нарушения.

"Самое злостное, чем якобы занимались наши подзащитные, — раздавали газеты, участвовали в митингах (до 2014) и учили друг друга "неправильному" исламу, чем хотели всех завербовать и устроить на этом глобусе Всемирный Халифат", - иронизирует защитник.

Попков отметил, что теперь наступает очередь выступлений стороны защиты - "хотя абсурдно доказывать то, что ничего не было". Следующие заседания состоятся 21 и 28 августа. Он считает, что концу сентября можно ожидать окончание судебного разбирательства.

Адвокат также призвал поддерживать политзаключенных письмами и продемонстрировал открытку, которая пришла одному из подсудимых, Эмиру-Усейну Куку, из Лондона.

Как сообщалось, процесс над шестью фигурантами дела "Хизб ут-Тахрир" - Муслимом Алиевым, Вадимом Сируком, Эмир-Усеином Куку, Рефатом Алимовым, Арсеном Джеппаровым и Инвером Бекировым - начался 12 апреля.

Против них из "тайной комнаты" свидетельствовал так называемый тайный свидетель, голос которого был изменен. Он утверждал, что "подсудимые устроили на территории Крыма шариатский суд с участием прокурора и следователя из них самих".

Вчера, 14 августа, были допрошены последние свидетели обвинения: оперативный сотрудник ФСБ Кампанейцев, который начал данное дело, "секретный свидетель" Ибрагимов, - а также оглашен протокол показаний свидетеля Старового И.В., который по данным прокурора, покинул территорию России.

Ранее: В деле ялтинской группы "Хизб ут-Тахрир" допросили "секретного свидетеля".



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