Для Каспийской флотилии строиться полноценная военно-морская база в Дагестане

17:43 15.08.2018 0 комментариев Россия

Полноценная военно-морская база будет построена в Каспийске, заявил в среду, 15 августа, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, находящийся с рабочей поездкой в Дагестане.

"Хочу подчеркнуть, что в Каспийске должна быть построена современная военно-морская база с системами инженерного, навигационно-гидрографического и материально-технического обеспечения", - сказал он в Каспийске на совещании по вопросу развития системы базирования Каспийской флотилии, сообщает ТАСС.

При этом Шойгу отметил, что один из важнейших вопросов - "организация ремонта и сервисного обслуживания кораблей и судов Каспийской флотилии в новом пункте базирования с учетом развития судоремонтных мощностей региона".

По словам министра, решение о передислокации флотилии из Астрахани на территорию Дагестана было принято в 2017 году.

"Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала. Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами", - перечислил он.

Шойгу подчеркнул, что "особое внимание нужно уделить жилому фонду, медицинскому и социально-бытовому обслуживанию военнослужащих и их семей, а также их культурному досугу".

В совещании приняли участие временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, руководители ряда оборонно-промышленных холдингов.

Ход работ

Сейчас в Каспийске развернута масштабная стройка: возводятся пирсы, причалы, пункты обслуживания, жилье, проводятся работы по созданию культурно-досугового центра, поэтапно ведется строительство причалов и гидротехнических сооружений в Махачкале.

О флотилии

В состав флотилии входят надводные корабли, поисково-спасательные суда, авиация, части береговых войск, а также специального, технического и тылового обеспечения.

За последние три года ее боевой состав серьезно обновился, сейчас в него входят 18 новых кораблей и вспомогательных судов.

В частности, это три новых малых ракетных корабля проекта 21631 "Буян-М" - "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", вооруженные универсальным ракетным комплексом "Калибр", а также два десантных катера проекта 11770 типа "Серна".

Напомним ранее: Как будет обустроена база Каспийской флотилии в Дагестане.

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