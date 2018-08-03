МИД России устраивает очередную провокацию: приглашает спасенных из пещеры в Таиланде детей отдохнуть в "Артеке"
|17:15 15.08.2018
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|Крым
Юные футболисты, которые более двух недель провели в затопленной пещере в Таиланде, получили приглашение отдохнуть в оккупированном РФ "Артеке".
Об этом на брифинге в среду, 15 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.
"Чтобы помочь детям в реабилитации и за проявленные волевые качества и стойкость в страшных условиях, директор "Артека" Алексей Каспржак пригласил ребят в лагерь", - отметила дипломат.
Она выразила надежду, что "атмосфера "Артека" и радушие артековцев помогут ребятам забыть о тех ужасах, с которыми им пришлось бороться".
По ее словам, всем детям будут выделены бесплатные путевки в рамках международной квоты.
Российское посольство в ближайшие дни войдет в контакт с властями Таиланда для того, чтобы передать приглашение.
Ранее: В оккупированном Крыму детский лагерь «Артек» превращается в военную базу.
По теме: В «Артеке» 1 июня стартуют военно-патриотические смены Юнармии.
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