Юные футболисты, которые более двух недель провели в затопленной пещере в Таиланде, получили приглашение отдохнуть в оккупированном РФ "Артеке".

Об этом на брифинге в среду, 15 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Чтобы помочь детям в реабилитации и за проявленные волевые качества и стойкость в страшных условиях, директор "Артека" Алексей Каспржак пригласил ребят в лагерь", - отметила дипломат.

Она выразила надежду, что "атмосфера "Артека" и радушие артековцев помогут ребятам забыть о тех ужасах, с которыми им пришлось бороться".

По ее словам, всем детям будут выделены бесплатные путевки в рамках международной квоты.

Российское посольство в ближайшие дни войдет в контакт с властями Таиланда для того, чтобы передать приглашение.

Ранее: В оккупированном Крыму детский лагерь «Артек» превращается в военную базу.

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