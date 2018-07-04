Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты

16:49 15.08.2018 0 комментариев Крым

На внеочередной 70-й сессии, так называемого, ялтинского "горсовета"  "депутаты" передали в собственность подконтрольного Кремлю "совмина" оккупированного Крыма три земельных участка общей стоимостью более 1,5 млрд рублей. А БТИ города переподчинили "администрации". 

Так называемые, "депутаты" плакали, но продолжали голосовать "за".

Основной причиной созыва 13 августа внеочередной сессии ялтинского "горсовета" считается срочное желание, т. н. "администрации" города отдать три участка муниципальной земли в прямое подчинение "совмину" оккупированного Крыма, пишут Примечания.

Речь идет об отведенных при Украине для нужд прокуратуры 29 сотках земли под автовокзалом, которые сейчас используется под парковку и для ярмарок.

А также, о 71 сотке земли поблизости от поворота с улицы Красноармейской на улицу Сосновую, которые ранее планировались под жилье для противооползневого управления и 982 сотках большой территории в центре Алупки поблизости от канатной дороги. Рыночная стоимость этих трех участков земли составляет примерно 1,5 миллиарда рублей.

На сессии присутствовал сотрудник "министерства" имущественных и земельных управлений оккупированного Крыма, который сказал, что при Украине эта земля числилась за государством, а не за городом - соответственно, по крымскому законодательству также должна числится не за муниципалитетом, а за "республикой".

Заметим во многих случаях оккупационное "правительство" не берет во внимание украинскую предысторию имущества, что особенно видно на примере «национализации».

Также на 70 сессии "депутаты" проголосовали за реорганизацию городского Бюро технической инвентаризации (БТИ), которое отныне полностью подчиняется "администрации" Ялты.

Таким образом возможности "мэрии" управлять городской недвижимостью стали практически безграничными.

Ранее: Оккупанты Крыма планируют за год приватизировать «госимущество» на сумму 2,7 млрд рублей.



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