Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
|16:22 15.08.2018
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|Болгария
В последние несколько дней турецкая валюта исчезла из обменных пунктов Бургаса и иных городов Болгарии, причина — резкое обесценивание турецкой лиры.
Как сообщает Нова ТВ, в последние несколько дней турецкая валюта исчезла из обменных пунктов Бургаса и иных городов Болгарии, передает Вourgas.ru.
Причина этого — резкое обесценивание турецкой валюты.
Отметим, что Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума.
В этот день американский доллар можно было купить за 6,41 турецкой лиры.
14-го августа за 1 турецкую лиру уже давали 0,26 болгарской леве, 0,13 евро и 0,15 доллара США.
Тем временем эксперты валютного рынка уверены в том, что, как только курс турецкой лиры стабилизируется, она снова появится в обменных пунктах Болгарии.
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