В последние несколько дней турецкая валюта исчезла из обменных пунктов Бургаса и иных городов Болгарии, причина — резкое обесценивание турецкой лиры.

Как сообщает Нова ТВ, в последние несколько дней турецкая валюта исчезла из обменных пунктов Бургаса и иных городов Болгарии, передает Вourgas.ru.

Причина этого — резкое обесценивание турецкой валюты.

Отметим, что Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума.

В этот день американский доллар можно было купить за 6,41 турецкой лиры.

14-го августа за 1 турецкую лиру уже давали 0,26 болгарской леве, 0,13 евро и 0,15 доллара США.

Тем временем эксперты валютного рынка уверены в том, что, как только курс турецкой лиры стабилизируется, она снова появится в обменных пунктах Болгарии.