Оккупанты решили продать гостиницу «Крым» в Ялте

15:56 15.08.2018 0 комментариев Крым

Оккупационное «правительство» Крыма дало согласие на продажу через аукцион недвижимого имущества гостиницы «Крым», которая находится в Ялте.

Распоряжение опубликовано на «правительственном» портале аннексированного Крыма, сообщает Ялта-24.

«Предоставить согласие на отчуждение путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, недвижимого имущества гостиницы «Крым» общей начальной минимальной стоимостью 197,1 млн рублей», – говорится в сообщении.

Из документа следует, что здание гостиницы построено в конце XIX века по проекту архитектора Николая Краснова и является объектом культурного наследия регионального значения.

В связи с этим новый собственник должен будет соблюдать по отношению к зданию требования охранного обязательства.

Ранее: Оккупанты в Крыму в очередной раз заявили о "продаже" "национализированного" украинского санаторного комплекса.



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