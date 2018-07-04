Оккупанты решили продать гостиницу «Крым» в Ялте
|15:56 15.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Оккупационное «правительство» Крыма дало согласие на продажу через аукцион недвижимого имущества гостиницы «Крым», которая находится в Ялте.
Распоряжение опубликовано на «правительственном» портале аннексированного Крыма, сообщает Ялта-24.
«Предоставить согласие на отчуждение путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, недвижимого имущества гостиницы «Крым» общей начальной минимальной стоимостью 197,1 млн рублей», – говорится в сообщении.
Из документа следует, что здание гостиницы построено в конце XIX века по проекту архитектора Николая Краснова и является объектом культурного наследия регионального значения.
В связи с этим новый собственник должен будет соблюдать по отношению к зданию требования охранного обязательства.
Ранее: Оккупанты в Крыму в очередной раз заявили о "продаже" "национализированного" украинского санаторного комплекса.
Ещё на эту тему:
Оккупанты продолжают перераспределять " национализированные" земли и имущество Ялты
Имущество банков Украины "национализированных" в оккупированном Крыму будут продавать пару лет
Три крымских санатория модернизируют за полтора миллиарда
Путин узаконил оккупацию недр на шельфе Черного и Азовского морей
«Севморзавод» исключен из действующего плана приватизации
«Россети» заберут половину «Крымэнерго»
Патрушев торопит с "переводом собственности" судостроительных и судоремонтных предприятий оккупированного Крыма
Оккупанты в Крыму в очередной раз заявили о "продаже" "национализированного" украинского санаторного комплекса
«Национализированный» санаторий «Дюльбер» решили купить две компании зарегистрированные в Москве по одному адресу
В ООН возмущены российской "национализацией" в оккупированном Крыму