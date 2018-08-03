Песков подтвердил - Путин торгует жизнью Сенцова

15:29 15.08.2018 0 комментариев Крым

Говорить об отказе Кремля в помиловании политзаключенному украинскому режиссеру Олегу Сенцову некорректно.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости, передает Главред.

"Мне по-прежнему нечего добавить по Сенцову. Вы знаете, есть действующее законодательство, и в этом случае употреблять фразу "отказать в помиловании", наверное, некорректно с юридической точки зрения, потому что не было самой просьбы о помиловании. В остальном мне добавить нечего" - сказал Песков.

Накануне: Путин настаивает на личном обращении Сенцова о помиловании.

Ранее: "Пощады не прошу, ни о чем не жалею". Из письма голодающего политузника Сенцова.



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