Россия пригрозила Украине ответом на возможную отмену поездов
|15:02 15.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Министерство транспорта России разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с РФ.
Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передают ТАСС, сообщает Новое Время.
"Набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан. В случае если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать", - заявил он.
О том о каких мерах идет речь не сообщается. При этом Дитрих выразил надежду, что принимать ограничительные меры не придется, поскольку они "в первую очередь повлекут невозможность граждан РФ и Украины пользоваться услугами транспорта".
"Ничего, кроме неудобств и дискомфорта, это не повлечет", - отметил глава Минтранса.
Напомним: Мининфраструктуры инициирует прекращение пассажирского ж/д сообщения с РФ в рамках контрмер по Азовскому бассейну.
Позже: К планируемому Мининфраструктуры прекращению пассажирского ж/д сообщения с РФ предлагают добавить автобусное.
Ещё на эту тему:
Британские истребители перехватили российские бомбардировщики над Черным морем. РФ опровергло сообщение британских ВВС
В Керченском проливе Россия проведет антитеррористические учения
Россия НЕ закрывала для судоходства район от аннексированного Крыма до Дуная / Карта Исправлено
Корабли ЧФ РФ провели ракетные стрельбы в Черном море, а мотострелки проводят тактические учения в оккупированном Крыму
США призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море
ЧФ РФ имеет ядерное оружие в оккупированном Севастополе
После появления на Черноморском флоте новых субмарин, на Балтику переводят устаревшую «Алросу»
На росТВ призвали топить в Азовском море корабли ВМС Украины / Видео
БДК «Николай Фильченков» провел артиллерийские стрельбы по береговым целям, в оккупированном Крыму
Экс-глава Донецкой ВЦА заявил о необходимости военного сопровождения торговых судов в Азовском море