Министерство транспорта России разработало меры в ответ на возможное прекращение Украиной железнодорожного и автобусного сообщения с РФ.

Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих, передают ТАСС, сообщает Новое Время.

"Набор мер, которые на этот случай могли быть приняты, нами проработан. В случае если такие решения будут приняты, мы найдем возможность эти меры реализовать", - заявил он.

О том о каких мерах идет речь не сообщается. При этом Дитрих выразил надежду, что принимать ограничительные меры не придется, поскольку они "в первую очередь повлекут невозможность граждан РФ и Украины пользоваться услугами транспорта".

"Ничего, кроме неудобств и дискомфорта, это не повлечет", - отметил глава Минтранса.

Напомним: Мининфраструктуры инициирует прекращение пассажирского ж/д сообщения с РФ в рамках контрмер по Азовскому бассейну.

Позже: К планируемому Мининфраструктуры прекращению пассажирского ж/д сообщения с РФ предлагают добавить автобусное.