Минобороны Грузии начинает прием в резерв специалистов по кибербезопасности
|14:36 15.08.2018
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|Грузия
Министерство обороны Грузии объявило прием специалистов по кибербезопасности в резерв.
Согласно заявлению ведомства, лица, зачисленные в резерв специалистов, пройдут программу специальной подготовки, длительность которой составляет 45 календарных дней в год.
Срок контракта определяется периодом от 1 до 5 лет, передает Грузия Online.
Подготовительная программа предусматривает ознакомление с архитектурой Министерства обороны и участие резервистов в тренингах, организованных НАТО и другими стратегическими партнерами.
Лицо, зачисленное в резерв специалистов, не будет подлежать призыву в территориальный резерв. В то же время специалисты будут получат зарплату соответственно военному званию.
Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, определенным приказом министра обороны Грузии от 18 мая 2018 года за №47, "О порядке отбора лиц для приема в активный резерв военной резервной службы, и утверждении квалификационных требований".
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