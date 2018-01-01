Министерство обороны Грузии объявило прием специалистов по кибербезопасности в резерв.

Согласно заявлению ведомства, лица, зачисленные в резерв специалистов, пройдут программу специальной подготовки, длительность которой составляет 45 календарных дней в год.

Срок контракта определяется периодом от 1 до 5 лет, передает Грузия Online.

Подготовительная программа предусматривает ознакомление с архитектурой Министерства обороны и участие резервистов в тренингах, организованных НАТО и другими стратегическими партнерами.

Лицо, зачисленное в резерв специалистов, не будет подлежать призыву в территориальный резерв. В то же время специалисты будут получат зарплату соответственно военному званию.

Кандидат должен соответствовать квалификационным требованиям, определенным приказом министра обороны Грузии от 18 мая 2018 года за №47, "О порядке отбора лиц для приема в активный резерв военной резервной службы, и утверждении квалификационных требований".