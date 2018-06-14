По Азовскому морю будут катать туристов на отреставрированном в Мариуполе «Генерале Кунгурцеве»

13:42 15.08.2018 0 комментариев Мариуполь

Специалисты мариупольского АСРЗ впервые за годы войны отремонтировали пассажирское судно.

Прогулочный катер «Генерал Кунгурцев» до этого не использовался девять лет, передает MRPL.CITY.

Как сообщает пресс-служба предприятия, катер проходит ремонт на подтверждение класса КО «Регистр судоходства Украины» Мариупольского морского торгового порта приписки.

Судно уже успешно выведено из дока для окончания ремонта пришвартовано у четвертого причала предприятия. 

Масштабный ремонт корпуса, очистка от ржавчины, покраска и многое другое сделано усилиями специалистов, чтобы вернуть к жизни этот пассажирский катер.

«Выполнен восстановительный ремонт корпуса до привального бруса и сам привальник, произведена тщательная абразивно струйная очистка-окраска наружной обшивки корпуса и надстройки. 

Поверхности были подвергнуты абразивно струйной очистке до степени СА-2, то есть до 96% чистой от ржавчины поверхности.

За время докования выполнен масштабный ремонт корпуса, привального бруса и систем жизнеобеспечения судна, потребовавший участия коллективов всех производственных подразделений предприятия: докового производства, корпусного, судоремонтного и механического цехов департамента судоремонта. Отремонтированы винт-рулевой, дейдвудный комплексы и донно-забортная арматура», - уточняют в АСРЗ.

Также трещины катера были определены и заварены по технологии, разработанной в службе главного сварщика АСРЗ, и сделано многое другое.

«После окончания ремонта, судно порта приписки Мариуполь, отправиться вслед за мечтой – катание туристов», - сообщается о будущем «Генерала Кунгурцева».

Возить пассажиров катер будет по Азовскому морю.

Всего с начала года на АСРЗ отремонтировано 16 суден, в настоящее время одновременно ремонтируются шесть. 

Ранее: США призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море.



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