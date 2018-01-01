Представители Армении предложили внести изменения в устав Организации Договора о коллективной безопасности, в соответствии с которыми эту страну в Совете безопасности ОДКБ будет представлять премьер-министр.

Об этом сообщает пресс-служба организации. По данным пресс-службы, инициатива прозвучала на заседании постоянного совета ОДКБ накануне, передает «Интерфакс», информирует Эхо Кавказа.

«Также был рассмотрен проект протокола о внесении изменений в договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и устав ОДКБ от 7 октября 2002 года, которые были предложены армянской стороной в связи с вступлением в силу изменений в конституцию республики. В соответствии с ними принятие решений по вопросам, рассматриваемым Советом коллективной безопасности, отнесено к компетенции премьер-министра республики Армения», - говорится в сообщении.

Генсеком ОДКБ в настоящее время является представитель Армении Юрий Хачатуров.

В июле в Армении выдвинули обвинения в госперевороте генсеку Организации Договора о коллективной безопасности Хачатурову.

28 июля Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Хачатурова.

Специальная следственная служба Армении разрешила ему покинуть страну и вернуться на работу в российскую столицу, обязав при необходимости явиться в следственный орган.

Армения обратилась в ОДКБ с предложением начать процедуру смены Генсека Организации.

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