Работы по безопасности Керченского моста не успеют завершить в срок. В Минтрансе страны агрессора признали, что со стороны оккупированной Керчи досматривать грузовики с 1 октября будут по временной схеме.

Сроки сдачи работ по безопасности моста уже переносились.



Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» (структура Минтранса) не успевает в установленный срок — до 30 сентября — завершить работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах со стороны оккупированной Керчи к Керченскому мосту.



Как сообщил РБК представитель Минтранса, движение для грузового транспорта по Крымскому мосту откроется 1 октября.

Он уточнил, что работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани идут по плану, а со стороны аннексированной Керчи досмотр будет производиться по временной схеме до завершения работ по строительству стационарного здания досмотрового комплекса.

Собеседник заверил, что работы будут полностью завершены до конца октября 2018 года.



Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, уточняет, что из-за неготовности стационарных инспекционно-досмотровых комплексов досмотр будет временно осуществляться через мобильные комплексы.



Сроки выполнения работ по обеспечению безопасности автоподходов к Керченскому мосту уже один раз переносились. В апреле правительство подписало соответствующее распоряжение, сдвинув сроки с 30 апреля на 30 сентября 2018 года. Позднее в мае, как писал РБК, в отставку ушел глава ведомственной охраны Минтранса Игорь Шерстников, отвечающей за транспортную безопасность Керченского моста и подходов к нему.



В начале 2017 года правительство назначило управление ведомственной охраны Минтранса исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности строящегося Керченского моста и подходов к нему.

Общая стоимость подрядов, полученных УВО Минтранса, превысила 12 млрд руб. (в ценах 2017 года).

По теме: Безопасность Керченского моста подешевела на 280 млн рублей.

Ранее: Светлое будущее приедет в оккупированный Крым по железнодорожному мосту автомобильный не оправдал надежд.