Оккупанты снова не успеют завершить в срок работы по безопасности Керченского моста

12:51 15.08.2018 0 комментариев Крым

Работы по безопасности Керченского моста не успеют завершить в срок. В Минтрансе страны агрессора признали, что со стороны оккупированной Керчи досматривать грузовики с 1 октября будут по временной схеме.

Сроки сдачи работ по безопасности моста уже переносились.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ» (структура Минтранса) не успевает в установленный срок — до 30 сентября — завершить работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах со стороны оккупированной Керчи к Керченскому мосту.

Как сообщил РБК представитель Минтранса, движение для грузового транспорта по Крымскому мосту откроется 1 октября.

Он уточнил, что работы по обеспечению транспортной безопасности на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Тамани идут по плану, а со стороны аннексированной Керчи досмотр будет производиться по временной схеме до завершения работ по строительству стационарного здания досмотрового комплекса.

Собеседник заверил, что работы будут полностью завершены до конца октября 2018 года.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, уточняет, что из-за неготовности стационарных инспекционно-досмотровых комплексов досмотр будет временно осуществляться через мобильные комплексы.

Сроки выполнения работ по обеспечению безопасности автоподходов к Керченскому мосту уже один раз переносились. В апреле правительство подписало соответствующее распоряжение, сдвинув сроки с 30 апреля на 30 сентября 2018 года. Позднее в мае, как писал РБК, в отставку ушел глава ведомственной охраны Минтранса Игорь Шерстников, отвечающей за транспортную безопасность Керченского моста и подходов к нему.

В начале 2017 года правительство назначило управление ведомственной охраны Минтранса исполнителем работ по обеспечению транспортной безопасности строящегося Керченского моста и подходов к нему.

Общая стоимость подрядов, полученных УВО Минтранса, превысила 12 млрд руб. (в ценах 2017 года).

По теме: Безопасность Керченского моста подешевела на 280 млн рублей.

Ранее: Светлое будущее приедет в оккупированный Крым по железнодорожному мосту автомобильный не оправдал надежд.



Ещё на эту тему:

16:30 13.08.2018
В Азовском море вдвое сократилась популяция рыбы после строительства Керченского моста
14:20 31.07.2018
МинВОТ инициирует санкции против физлиц и компаний РФ за строительство Керченского моста
10:49 31.07.2018
С 31 июля ЕС ввел санкции против российских компаний за строительство моста в аннексированный Крым
14:49 25.07.2018
Керченский мост облюбовала российская служба судебных приставов - отлавливают должников
22:01 18.07.2018
По решению суда проектировщик ж/д подходов к Керченскому мосту оштрафован на 22 млн рублей
20:49 04.07.2018
Безопасность Керченского моста подешевела на 280 млн рублей
11:44 19.06.2018
Керченский мост не оправдал надежд крымчан - цены на автобус не снизились, топливо дорожает, туристов нет
13:17 13.06.2018
На проходной Керченского моста сгорел автобус / Фото
10:46 12.06.2018
На Керченском мосту произошла первая серьезная авария / Фото
14:17 01.06.2018
На Керченском мосту произошло первое ДТП
21:50 30.05.2018
Российский активист просит разобраться с запретом на движение грузовиков по Керченскому мосту
14:09 30.05.2018
Стало известно, как оккупанты досматривают желающих проехать по Керченскому мосту
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
13:17 15.08.2018
Армения предложила передать полномочия в Совбезе ОДКБ премьер-министру страны
13:59 14.08.2018
В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Роберта Кочаряна
18:18 13.08.2018
Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста
12:56 13.08.2018
Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но после подготовительного этапа
Все новости страны
Болгария Болгария
16:22 15.08.2018
Турецкая валюта исчезла из обменников в Болгарии
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
Все новости страны
Греция Греция
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
Все новости страны
Грузия Грузия
21:19 15.08.2018
Армия Грузии опробовала американские Javelin
14:36 15.08.2018
Минобороны Грузии начинает прием в резерв специалистов по кибербезопасности
16:14 14.08.2018
В Грузии ждут Меркель на следующей неделе
11:08 14.08.2018
Грузия усложнят правила выдачи иностранцам вида на жительство
Все новости страны
Молдова Молдова
09:43 16.08.2018
В Приднестровье российские военные провели несогласованные учения
20:02 15.08.2018
Министр обороны Молдовы находится с официальным визитом в Румынии
14:55 10.08.2018
Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
Все новости страны
Россия Россия
17:43 15.08.2018
Для Каспийской флотилии строиться полноценная военно-морская база в Дагестане
19:21 14.08.2018
Лавров заявил о «злоупотреблении долларом» со стороны США
17:07 14.08.2018
На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России
12:02 14.08.2018
В Госдепе США назвали условия отмены "драконовских" санкций, введенных из-за отравления Скрипалей
Все новости страны
Румыния Румыния
09:17 16.08.2018
Правительство Румынии объявило пятидневные выходные
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
08:24 13.08.2018
Массовые протесты против коррупции продолжились в Бухаресте и других городах
Все новости страны
Турция Турция
18:35 15.08.2018
Турция отказалась выпускать американского пастора из-под домашнего ареста
11:05 15.08.2018
Турция повысила таможенные пошлины на американские автомобили, алкоголь и табак
20:12 14.08.2018
Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США
15:19 14.08.2018
Глава российской дипломатии участвует в 10-й конференции послов Турции
Все новости страны
Украина Украина
08:51 16.08.2018
Украина существенно сократила вылов рыбы в Азовском море
08:25 16.08.2018
Украинские военные сообщили об обстреле позиций ВСУ с применением системы залпового огня
07:59 16.08.2018
После аннексии Крыма РФ незаконно контролирует две трети украинской территории шельфа Черного и Азовского морей
20:55 15.08.2018
В Керченском проливе Россия проведет антитеррористические учения
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс