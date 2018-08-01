Корабли ЧФ РФ провели ракетные стрельбы в Черном море, а мотострелки проводят тактические учения в оккупированном Крыму

11:59 15.08.2018 0 комментариев Крым

Малые противолодочные корабли (МПК) Черноморского флота России «Поворино» и «Ейск» провели ракетные стрельбы по воздушным, надводным и береговым целям.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

«В рамках учения МПК «Поворино» и «Ейск» выполнили стрельбы по воздушным целям из зенитно-ракетного комплекса «Оса-МА», а также применили артиллерию по морскому буксируемому щиту, имитирующему корабль условного противника», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на завершающей стадии учения экипажи кораблей выполнили ракетные стрельбы по береговым целям, поразив все типы мишенных позиций. После стрельб корабли взяли курс на возвращение в пункт базирования.

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В тот же день, 15 августа мотострелки армейского корпуса Черноморского флота РФ проводят тактические учения под оккупированным Симферополем.

Военнослужащие мотострелковых подразделений отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота России приступили к проведению ротных тактических учений на полигоне «Ангарский» в Симферопольском районе аннексированного Крыма.

Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ Алексей Рулёв.

«Учения начались с совершения марша на полигон, в ходе которого личный состав отразил нападение на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника. В ходе основного этапа учений военнослужащие проведут имитацию боя за плацдарм, где условным противником выступит одно из мотострелковых подразделений бригады береговой обороны армейского корпуса», – сообщили в ЧФ.

Кроме того, военнослужащие выполнят стрельбы из вооружения боевых машин и стрелкового оружия.

В учениях задействовано около 500 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной военной техники мотострелковых рот.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

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