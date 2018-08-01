Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев призвал Индонезию стать соавтором и поддержать нынешнюю резолюцию Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Посольства Украины в Индонезии по результатам встречи Джемилева с вице-президентом Республики Индонезия Юсуфом Калла, передает Укринформ.

«Индонезийская сторона проинформирована о развитии событий в и вокруг Украины в связи с продолжающейся агрессией РФ против Украины, в частности, ситуации на востоке нашей страны и во временно оккупированной Автономной Республике Крым (АРК)..., о текущей ситуации с правами человека в АРК, прежде всего систематических нарушениях оккупационными властями полуострова прав крымскотатарского народа. В этой связи Джемилев призвал Индонезию стать соавтором и поддержать нынешнюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина», - говорится в сообщении.

Как проинформировали в посольстве, Джемилев поблагодарил вице-президента за поддержку Республикой Индонезия суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности, голосование Индонезией «за» резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины» от 27 марта 2014 года.

Во время встречи стороны подчеркнули значительные перспективы украинско-индонезийского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Как сообщалось: В ООН приступили к рассмотрению ситуации с пытками в оккупированном Крыму.

Ранее: Суд ООН требует от РФ возобновить работу Меджлиса крымскотатарского народа.