Турция повысила таможенные пошлины на американские автомобили, алкоголь и табак
|11:05 15.08.2018
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|Турция
Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд товаров, импортируемых из США.
Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Решение Анкары обусловлено "преднамеренными атаками администрации США" на турецкую экономику, написал в среду, 15 августа, в своем микроблоге Twitter вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Deutsche Welle.
Пошлины на американские легковые автомобили выросли на 120 процентов, на алкогольную продукцию - на 140 процентов, а на листовой табак - на 60 процентов.
Кроме того, повышены пошлины на косметику, рис и уголь.
Накануне официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США не несут ответственности за финансовые сложности Турции.
Напомним: Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума.
По теме: Резкое падение турецкой лиры является "политическим заговором" против Анкары, считает Эрдоган.
А также: Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США.
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