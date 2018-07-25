Турция значительно повысила таможенные пошлины на ряд товаров, импортируемых из США.

Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Решение Анкары обусловлено "преднамеренными атаками администрации США" на турецкую экономику, написал в среду, 15 августа, в своем микроблоге Twitter вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Deutsche Welle.

Пошлины на американские легковые автомобили выросли на 120 процентов, на алкогольную продукцию - на 140 процентов, а на листовой табак - на 60 процентов.

Кроме того, повышены пошлины на косметику, рис и уголь.

Накануне официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что США не несут ответственности за финансовые сложности Турции.

Напомним: Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума.

По теме: Резкое падение турецкой лиры является "политическим заговором" против Анкары, считает Эрдоган.

А также: Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США.