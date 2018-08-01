Двое сепаратистов просят Путина обменять их на украинского политзаключенного

10:39 15.08.2018 0 комментариев Крым

Двое сепаратистов, удерживаемых в Лукьяновском СИЗО Киева, обратились к российским властям с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает Украинская правда.

"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Сатаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала она.

Денисова добавила, что ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию президента РФ", - отметила омбудсмен.

Она напомнила, что Украина инициировала и уже давно подала РФ списки на обмен.

"5 июля было направлено письмо представителю РФ в Трехсторонняя контактной группе Борису Грызлову и Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой. Ответа нет", - подытожила Денисова.

Ранее: "Экс-замминистра спорта Крыма" взяли под стражу.

Бойца спецподразделения МВД "Беркут" в Днепре Александра Саттарова, задержали в декабре 2017 года. По данным следствия, он участвовал в захвате админзданий в Крыму.

Как сообщалось ранее, Путин настаивает на личном обращении Сенцова о помиловании.



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