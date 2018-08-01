Двое сепаратистов просят Путина обменять их на украинского политзаключенного
|10:39 15.08.2018
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|Крым
Двое сепаратистов, удерживаемых в Лукьяновском СИЗО Киева, обратились к российским властям с просьбой обменять их на одного из украинских политзаключенных.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает Украинская правда.
"Во время сегодняшнего мониторингового визита в Лукьяновское СИЗО я встретилась с Александром Сатаровым и Фарухом Камаловым, которые написали заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - написала она.
Денисова добавила, что ранее такое заявление подал гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание за терроризм в Бучанской колонии.
"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в Администрацию президента РФ", - отметила омбудсмен.
Она напомнила, что Украина инициировала и уже давно подала РФ списки на обмен.
"5 июля было направлено письмо представителю РФ в Трехсторонняя контактной группе Борису Грызлову и Уполномоченному РФ по правам человека Татьяне Москальковой. Ответа нет", - подытожила Денисова.
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