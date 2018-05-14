Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
|10:12 15.08.2018
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|Румыния
Корреспондент медиакомпании Deutsche Welle пострадал во время освещения акций протеста в Бухаресте.
Об этом во вторник, 14 августа, сообщил немецкий медийный концерн, передает УНН.
Репортер Кристиан Стефанеску освещал акцию протеста 10 августа, когда представители румынских правоохранительных органов сначала “атаковали его вербально”, а “затем нанесли удары дубинками”.
При этом корреспондент Deutsche Welle отметил, что имел при себе карточку журналиста, которую носил так, чтобы та была хорошо заметна. Он подал в прокуратуру Бухареста заявление о нанесении телесных повреждений.
Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил о нападении на сотрудников австрийской телерадиокомпании ORF и румынского портала HotNews.ro во время протестов в столице Румынии.
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