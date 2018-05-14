Корреспондент медиакомпании Deutsche Welle пострадал во время освещения акций протеста в Бухаресте.

Об этом во вторник, 14 августа, сообщил немецкий медийный концерн, передает УНН.

Репортер Кристиан Стефанеску освещал акцию протеста 10 августа, когда представители румынских правоохранительных органов сначала “атаковали его вербально”, а “затем нанесли удары дубинками”.

При этом корреспондент Deutsche Welle отметил, что имел при себе карточку журналиста, которую носил так, чтобы та была хорошо заметна. Он подал в прокуратуру Бухареста заявление о нанесении телесных повреждений.

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил о нападении на сотрудников австрийской телерадиокомпании ORF и румынского портала HotNews.ro во время протестов в столице Румынии.

Как сообщалось: Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать.