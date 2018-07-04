В Одессе госпитализирован находившийся в СИЗО Петрос Саркисян - экс-директор детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли трое детей.

Как передает корреспондент УНИАН, 14 августа в Киевском районном суде Одессы должно было состояться очередное заседание по объединенному делу в отношении Саркисяна, который подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, и его заместителя Татьяны Ланиной, которой инкриминируют присвоение 120 тыс. грн бюджетных средств.

Однако в суд Саркисяна не доставили, как пояснил конвой, из-за того, что его в следственном изоляторе не оказалось в связи с госпитализацией.

Как уточнили в пенитенциарной службе, фигурант направлен в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.

Отмечается, что в медицинском учреждении он находится под охраной.

Ланина также на заседание не явилась. По словам ее адвоката, тоже из-за проблем со здоровьем.

Следующее заседание должно состояться 16 августа.

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