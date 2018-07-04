В Одессе госпитализирован находившийся в СИЗО экс-директор лагеря «Виктория»
|09:46 15.08.2018
|0 комментариев
|Одесса
В Одессе госпитализирован находившийся в СИЗО Петрос Саркисян - экс-директор детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли трое детей.
Как передает корреспондент УНИАН, 14 августа в Киевском районном суде Одессы должно было состояться очередное заседание по объединенному делу в отношении Саркисяна, который подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, и его заместителя Татьяны Ланиной, которой инкриминируют присвоение 120 тыс. грн бюджетных средств.
Однако в суд Саркисяна не доставили, как пояснил конвой, из-за того, что его в следственном изоляторе не оказалось в связи с госпитализацией.
Как уточнили в пенитенциарной службе, фигурант направлен в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.
Отмечается, что в медицинском учреждении он находится под охраной.
Ланина также на заседание не явилась. По словам ее адвоката, тоже из-за проблем со здоровьем.
Следующее заседание должно состояться 16 августа.
Как сообщалось: Пожар в "Виктории": за лагерь взялись международные эксперты.
Ещё на эту тему:
У таборі «Вікторія», де внаслідок пожежі загинуло троє дітей, знайшли рештки кісток
Пожар в "Виктории": за лагерь взялись международные эксперты
Замдиректора детского лагеря "Виктория", подозреваемая в присвоении госсредств, вернула деньги в бюджет
Власти Одессы просят суд снять арест с комплекса "Виктория", где в пожаре погибло трое детей
Дело «Виктории»: суд отправил под домашний арест главного пожарного Киевского района
Пожар в Одессе: воспитательница лагеря признала свою вину
Пожар в лагере "Виктория": прокуратура сообщила о подозрении инспектору ГосЧС в Одесской области
Суд в Одессе оставил экс-директора лагеря «Виктория» в СИЗО
В Ялте 50 человек эвакуировали из-за пожара в поликлинике
В сгоревшем в Одессе лагере, где погибли дети, в прошлом году распилили 11 млн на пожарной сигнализации