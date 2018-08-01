США призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море
|09:19 15.08.2018
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|Крым
Российская Федерация своими действиями в Азовском море пытается дестабилизировать Украину.
Об этом заявили в Государственном департаменте США, пишет Голос Америки, передает УНИАН.
"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером попыток России дестабилизировать Украину. США продолжают поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах. Мы также призываем Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море", - сообщили в Госдепе США.
Напомним, Командование ВМС Украины подчеркивает, что все российские учения на море имеют откровенно наступательный характер.
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