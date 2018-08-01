Президент США Дональд Трамп считает некоторые положения подписанного им в понедельник, 13 августа, оборонного бюджета на 2019 финансовый год вызывающими обеспокоенность с точки зрения соответствия конституции страны.

Как отмечается в распространенном главой государства заявлении, речь идет в том числе о нескольких ключевых положениях нормативно-правового акта, связанных с политикой по отношению к России, сообщает УНН.

Сразу же после публикации заявления, в котором упомянута РФ — российские федеральные агентства обратились за комментарием, но не получили никакого ответа на данный момент.

Среди всего отмеченного речь также идет о пункте 1241, который предполагает запрет на использование бюджетных средств на что-либо, связанное с признанием Крыма “субъектом Российской Федерации”.

Трамп охарактеризовал в том числе этот пункт, как “диктующий позицию Соединенных Штатов на внешнеполитической арене и в военном взаимодействии” с другими странами.

Такую же позицию Трамп изложил применительно к пункту, касающемуся статуса Тайваня.