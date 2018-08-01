Для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

Об этом говорится в ответе матери Сенцова от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ, сообщает ГРОМАДСЬКЕ.

В Администрации заявили, что просьба матери Олега Людмилы Сенцовой направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения.

«Одновременно разъясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание», — говорится в ответе Администрации президента России к матери Сенцова.

Также в АП отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.

В комментарии Громадскому сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.

«Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери (о помиловании — ред.) Не сработало», — сказала Каплан.

Отметим, что бывшую военнопленную, а ныне депутата Верховной Рады Надежду Савченко Путин помиловал без ее личного ходатайства. Об освобождении Савченко просили родственники погибших журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, именно в их убийстве обвиняли Савченко.

Кроме того, перед освобождением Савченко Путина об ее обмене просили жены двух ГРУшников — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, на которых обменяли украинку.

Напомним: Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку ради освобождения украинских политзаключенных.

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