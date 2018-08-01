Путин настаивает на личном обращении Сенцова о помиловании
|07:59 15.08.2018
|0 комментариев
|Крым
Для начала процедуры помилования украинского политзаключенного Олега Сенцова он должен самостоятельно обратиться к президенту России Владимиру Путину с соответствующей просьбой.
Об этом говорится в ответе матери Сенцова от Управления по обеспечению конституционных прав граждан при Администрации президента РФ, сообщает ГРОМАДСЬКЕ.
В Администрации заявили, что просьба матери Олега Людмилы Сенцовой направили временно исполняющему обязанности губернатора Ямало-Ненецкого округа для его предварительного рассмотрения.
«Одновременно разъясняем, что в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации ... процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, который обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание», — говорится в ответе Администрации президента России к матери Сенцова.
Также в АП отметили, что окончательное решение о помиловании принимает президент России.
В комментарии Громадскому сестра Сенцова Наталья Каплан сказала, что этот ответ свидетельствует о том, что Олега освобождать не собираются.
«Реакция матери на это достаточно неплохая. Мне кажется, что она просто не осознала суть документа. Мы с адвокатом будем думать, что делать дальше. Олег однозначно не будет писать прошение о помиловании. Могу сказать, что такой ответ свидетельствует о том, что Олега отпускать не собираются. Они до сих пор называют его гражданином России и дали понять, что просьба матери (о помиловании — ред.) Не сработало», — сказала Каплан.
Отметим, что бывшую военнопленную, а ныне депутата Верховной Рады Надежду Савченко Путин помиловал без ее личного ходатайства. Об освобождении Савченко просили родственники погибших журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, именно в их убийстве обвиняли Савченко.
Кроме того, перед освобождением Савченко Путина об ее обмене просили жены двух ГРУшников — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, на которых обменяли украинку.
Напомним: Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку ради освобождения украинских политзаключенных.
«Если освободят меня одного, это будет полный провал» — Сенцов
"Пощады не прошу, ни о чем не жалею". Из письма голодающего политузника Сенцова
Сенцова удерживают в колонии «Белый медведь» в городе Лабытнанги.
Ещё на эту тему:
Чем громче произносится имя Сенцова в мире, тем больше за него хочет выторговать Путин
"Крымского диверсанта" Штыбликова изолировали от других заключенных
Украина настаивает на требовании Сенцова - возвращении всех украинцев без исключения
У задержанного в аннексированном Крыму "диверсанта" Дудки начались проблемы с сердцем
Сенцов не видит для себя другого выхода, как продолжать голодовку
Французские деятели искусств во главе с министром культуры призвали Россию освободить Сенцова
Мать Балуха рассказала о встрече с сыном
Макрон поговорил с Путиным о Сенцове тоже