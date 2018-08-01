Азово-Черноморский бассейн имеет стратегическое значение как для безопасности Украины, так и всего черноморского региона.

Эксперт по вопросам безопасности, ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью «Апострофу» высказался о наличии ядерного оружия у Черноморского флота России и угрозах черноморскому региону, сообщает Флот - 2017.

«Угроза для всего юго-восточного фланга НАТО. Черноморский флот свободно чувствует себя в Черном море, Крым милитаризуется и превращается в военно-морскую базу. Есть все основания говорить о том, что в Севастополе Черноморский флот уже имеет ядерное оружие. Об этом не раз говорили, подозревали, но зная российскую политику, мы можем не сомневаться, что это уже реализовано. Флот усиливается новыми кораблями, завозятся комплексы С-400» - отметил Василий Богдан.

Эксперт утверждает, по итогам учений Sea Breeze можно сделать вывод - сейчас есть намерения восстановить стратегический паритет в черноморском регионе, в частности на Черном море, и не дать России развить преимущества в Азовском море.

Ранее, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, ссылаясь на свой источник в Москве и косвенные доказательства, сообщал о нахождении в оккупированном Крыму российского ядерного оружия – шести ядерных боеголовок, которые находятся на объекте, расположенном в районе Феодосии, в лесу Кизилташ.

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