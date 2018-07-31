Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин уточнил стоимость задержанного в Херсоне российского танкера и груза, а также указал на украинского получателя нефтепродуктов.

По словам чиновника, ориентировочная стоимость задержанного украинскими правоохранителями в порту Херсона российского танкера «Механик Погодин» и его груза вместе составляют около 7 млн долл. США, сообщает Флот - 2017.

«Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость судна и груза до 7 миллионов условных единиц», — сказал Бабин.

Он отметил, что танкер перевозил нефтепродукты для украинского получателя, однако не назвал компанию.

«Если грузоотправитель и владелец в России, а получатель груза в Украину, понятно, что это коммерческий вопрос. Это большие средства, которые любят тишину. А сейчас я привлек к этому вопросу внимание, и мы из этого не сойдем», — указал Бабин.

О заходе российского судна в украинские воды ему сообщили правоохранители.

«Мы и правоохранители получали сообщения от общественности о том, что в порты Украины и внутренние воды периодически заходят суда под флагом РФ и принадлежат лицам, которые есть в санкционных списках СНБО», — рассказал Бабин.

Ранее, 10 августа постпред президента в АРК Бабин сообщил, что в Херсонском морском торговом порту правоохранители обнаружили и задокументировали судно «Механик Погодин» (IMO 9598397) под российским флагом, которое принадлежит российской компании VEB-Leasing OJSC (Санкт-Петербург), связанной с компанией «Внешэкономбанк РФ», которая находится под санкциями США. Компанией-оператором судна выступает ООО «В.Ф.Танкер-Инвест» из Нижнего Новгорода, которая входит в санкционный список Украины.

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Правоохранители не имеют претензий к экипажу российского судна "Механик Погодин", но само судно и имущество – под санкциями.