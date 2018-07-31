Задержанный в Херсоне танкер «Механик Погодин» работал на украинского получателя

21:30 14.08.2018 0 комментариев Крым

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин уточнил стоимость задержанного в Херсоне российского танкера и груза, а также указал на украинского получателя нефтепродуктов.

По словам чиновника, ориентировочная стоимость задержанного украинскими правоохранителями в порту Херсона российского танкера «Механик Погодин» и его груза вместе составляют около 7 млн долл. США, сообщает Флот - 2017.

«Как мне сказали в СБУ, ориентировочная стоимость судна и груза до 7 миллионов условных единиц», — сказал Бабин.

Он отметил, что танкер перевозил нефтепродукты для украинского получателя, однако не назвал компанию.

«Если грузоотправитель и владелец в России, а получатель груза в Украину, понятно, что это коммерческий вопрос. Это большие средства, которые любят тишину. А сейчас я привлек к этому вопросу внимание, и мы из этого не сойдем», — указал Бабин.

О заходе российского судна в украинские воды ему сообщили правоохранители.

«Мы и правоохранители получали сообщения от общественности о том, что в порты Украины и внутренние воды периодически заходят суда под флагом РФ и принадлежат лицам, которые есть в санкционных списках СНБО», — рассказал Бабин.

Ранее, 10 августа постпред президента в АРК Бабин сообщил, что в Херсонском морском торговом порту правоохранители обнаружили и задокументировали судно «Механик Погодин» (IMO 9598397) под российским флагом, которое принадлежит российской компании VEB-Leasing OJSC (Санкт-Петербург), связанной с компанией «Внешэкономбанк РФ», которая находится под санкциями США. Компанией-оператором судна выступает ООО «В.Ф.Танкер-Инвест» из Нижнего Новгорода, которая входит в санкционный список Украины.

По теме: В РФ надеются, что танкер "Механик Погодин" будет "разблокирован" и издержки компенсирует администрация порта Херсон.

Правоохранители не имеют претензий к экипажу российского судна "Механик Погодин", но само судно и имущество – под санкциями.



Ещё на эту тему:

08:24 06.08.2018
Украина с европейскими партнерами рассматривает возможность введения санкций против черноморских портов России
09:38 03.08.2018
В Сенате представили новые масштабные санкции против России за действия в Крыму и Сирии
19:20 02.08.2018
Железную дорогу в обход Украины России помогла строить канадская компания
13:00 02.08.2018
Великобритания присоединилась к санкциям за строительство Керченского моста
17:29 31.07.2018
Порошенко хочет санкций для РФ за блокаду Азовского моря
13:26 31.07.2018
МИД России назвал новые санкции ЕС за строительство Керченского моста "подрывной политикой".
18:23 30.07.2018
Подсанкционный «Севморпорт» заключил договор аренды с санкционным концерном «Калашников»
11:50 27.07.2018
Оккупанты признались австрийскому журналисту: Проблема с санкциями существует
09:36 23.07.2018
Украина введет санкции против причастных к распределению радиочастот в оккупированном Крыму
20:59 20.07.2018
Поисковик отелей RoomGuru сообщил о поддержке санкций против оккупации Крыма
08:54 19.07.2018
К санкциям ЕС против оккупации Крыма присоединились еще пять стран
17:48 18.07.2018
ЕС "наградил" санкциями шестерых причастных к строительству Керченского моста
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
13:59 14.08.2018
В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Роберта Кочаряна
18:18 13.08.2018
Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста
12:56 13.08.2018
Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но после подготовительного этапа
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
Все новости страны
Греция Греция
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
Все новости страны
Грузия Грузия
16:14 14.08.2018
В Грузии ждут Меркель на следующей неделе
11:08 14.08.2018
Грузия усложнят правила выдачи иностранцам вида на жительство
10:14 10.08.2018
В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе
13:25 09.08.2018
На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
14:55 10.08.2018
Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
20:20 08.08.2018
Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили
17:15 08.08.2018
Российские военные проводят в Приднестровье армейские игры «Воин Содружества-2018»
Все новости страны
Россия Россия
19:21 14.08.2018
Лавров заявил о «злоупотреблении долларом» со стороны США
17:07 14.08.2018
На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России
12:02 14.08.2018
В Госдепе США назвали условия отмены "драконовских" санкций, введенных из-за отравления Скрипалей
10:14 14.08.2018
США заморозили сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу
Все новости страны
Румыния Румыния
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
08:24 13.08.2018
Массовые протесты против коррупции продолжились в Бухаресте и других городах
20:21 09.08.2018
Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства
Все новости страны
Турция Турция
11:05 15.08.2018
Турция повысила таможенные пошлины на американские автомобили, алкоголь и табак
20:12 14.08.2018
Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США
15:19 14.08.2018
Глава российской дипломатии участвует в 10-й конференции послов Турции
08:26 14.08.2018
Белый дом внимательно следит за падением курса турецкой валюты
Все новости страны
Украина Украина
12:51 15.08.2018
Оккупанты снова не успеют завершить в срок работы по безопасности Керченского моста
12:25 15.08.2018
Чем громче произносится имя Сенцова в мире, тем больше за него хочет выторговать Путин
11:59 15.08.2018
Корабли ЧФ РФ провели ракетные стрельбы в Черном море, а мотострелки проводят тактические учения в оккупированном Крыму
11:32 15.08.2018
Джемилев призвал Индонезию стать соавтором резолюции Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс