Работающий в аннексированном Крыму, находящийся под санкциями, Генбанк отказывается от обслуживания Visa и Mastercard

21:04 14.08.2018 0 комментариев Крым

Крымский Генбанк, находящийся под санкциями, объявил, что с 14 августа прекращает обслуживать карты платежных систем Visa и MasterCard, призывая клиентов переходить на российские карты Мир.

Генбанк, входящий в группу банка Россия, находится под санкциями США с 2015 года. 

В число акционеров банка Россия входят, в том числе, присутствующие в санкционных списках ЕС и США соратники президента РФ Владимира Путина Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и Геннадий Тимченко, сообщает REUTERS.

Visa и MasterCard в декабре 2014 года объявили о сворачивании работы в оккупированном Крыму вслед за введением США санкций, запрещающих американским компаниям предоставлять услуги фирмам аннексированного полуострова.

Генбанк не ответил на запрос Рейтер.

Сотрудница колл-центра Генбанка сказала, что решение о прекращении обслуживания карт международных платежных систем принято в связи с тем, что с 2014 года в отношении российских банков введены санкции. Она затруднилась ответить на вопрос, почему карты Visa и MasterCard решено заблокировать лишь сейчас.

Несколько источников говорили Рейтер ранее, что крымские банки, несмотря на санкции, эмитируют и обслуживают карты международных платежных систем на территории полуострова. Это, с одной стороны, позволял им делать запас карт, выпущенных до санкций, с другой стороны - созданная Центробанком Национальная система платежных карт (НСПК).

Обслуживание карт Visa и MasterCard банков из санкционных списков стало возможным после появления в России в 2015 году НСПК, которая перевела на свое обслуживание трансакции внутри России участников всех международных платежных систем, сказали источники.

Ранее сообщалось: Генбанку в оккупированном Россией Крыму нашли инвестора.



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