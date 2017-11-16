Осужденного в аннексированном Крыму фигуранта так называемого "дела украинских диверсантов" Дмитрия Штыбликова перевели в одиночную камеру в российском Омске.

Об этом сообщил брат заключенного Алексей Штыбликов, информируют Крым.Реалии, передает ESPRESO.TV.

«Пока здоровье более-менее. А сейчас его содержат в отдельном блоке, не в общей камере. Это какое-то спецудержание, его на полгода туда закрыли. Не дают ни работать, ни общаться ни с кем. В отдельной камере. Он не знает, с чем это связано, никто не объясняет», - отметил брат заключенного.

По его словам, у россиян это выглядит как общепринятая практика для новоприбывших заключенных.

Напомним, 10 августа 2016 ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея. Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московское СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.

Андрей Захтей впоследствии подписал досудебное соглашение с российским следствием. Одним из условий сделки был отказ Захтея от адвоката. Евгений Панов вину не признает и от сделки со следствием отказывается.

9 ноября 2016 в Севастополе задержали новых "украинских диверсантов" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку.

16 ноября 2017 оккупанты вынесли приговор «севастопольскому диверсанту» Штыбликову