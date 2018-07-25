Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США
|20:12 14.08.2018
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|Турция
Turkish Airlines и Turk Telekom откажутся от рекламы американских товаров.
Компания Turkish Airlines объявила о бойкоте рекламы США и американских товаров и услуг.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устюн, передает РБК Украина.
"Turkish Airlines стоит на стороне нашего государства и народа. Соответствующие распоряжения отданы нашим агентствам", - написал он.
Кроме того, о бойкоте рекламы американских компаний объявила также телекоммуникационная Turk Telecom - официальный Twitter-аккаунт компании перепостил соответствующее сообщение Хамди Атеша, директора по корпоративным коммуникациям компании.
В частности, Атеш дал инструкции агентствам о блокировке рекламы.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о запрете на ввоз электроники из США.
Эрдоган также заявил, что США пытаются добиться дестабилизации ситуации в Турции.
Ранее: США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения.
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