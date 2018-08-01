Украина официально предложила российской стороне провести встречу между обмудсменами двух стран Людмилой Денисовой и Татьяной Москальковой, чтобы разблокировать процесс освобождения украинского режиссера Олега Сенцова и всех без исключения украинцев, незаконно удерживаемых в России, Крыму и боевиками в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Об этом на своей странице в Facebook сообщила Ирина Геращенко, вице-спикер и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), добавив, что такая встреча Денисовой и Москальковой могла бы состояться в Минске 21-22 августа в рамках очередного заседания ТКГ, сообщает Новое Время.

При этом Геращенко подчеркнула, что Украина будет настаивать на главном требовании Олега Сенцова - освобождении не только его, но и всех украинских политзаключенных в России.

Геращенко также напомнила, что по информации МИД и правозащитных организаций, которые тщательно документируют все факты незаконного задержания украинцев, сегодня в тюрьмах РФ и в оккупированном Крыму незаконно, по политическим мотивам содержится около 70 украинцев и крымских татар. Кроме того, еще несколько десятков украинцев - военных и гражданских лиц - незаконно удерживают бандформирования в ОРДЛО.

В то же время боевики признают лишь около 20 случаев, а Москва за более чем 4 месяца не предоставила Киеву ответ на украинскую инициативу передать 36 задержанных в Украине россиян в обмен на украинских политзаключенных, сообщила Геращенко.

"Представители ОРДЛО в Минске пытаются разыграть кремлевский сценарий об обмене "всех установленных на всех установленных", утверждая, что в их застенках лишь 20 украинцев и требуя от нас 300. Жаль, что некоторые представители ОБСЕ не углубляются в детали и публично подыгрывают этим позорным и недопустимыми сценариям", - добавила представитель Украины в ТКГ.

"Мы отстаиваем другую формулу: украинцы, незаконно удерживаемые в РФ, точно входят в список установленных лиц, так как весь мир знает, где содержатся Сенцов, Сущенко, Балух, Карпюк, Панов, Куку, Кольченко, другие, - написала Геращенко в Facebook. - Уже 4,5 месяца (!!!) мы ждем ответа РФ на наше предложение: заберите 36 ваших - отдайте наших! Дайте команду вашим марионеткам в ОРДЛО забрать несколько десятков преступников и отдать наших героев".

В России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев. Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и других украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

Олег Сенцов держит голодовку более 90 суток, его состояние является критическим.

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