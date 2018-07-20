Грубейшее злоупотребление США американским долларом приведет к его ослаблению, может подтолкнуть страны переходить к расчетам в национальных валютах.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают Banki.ru.

«Я уверен, что подобное злоупотребление — грубейшее — ролью американского доллара в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать, и все больше и больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, более договороспособных партнеров с точки зрения использования их валют», — сказал он.

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