Лавров заявил о «злоупотреблении долларом» со стороны США
|19:21 14.08.2018
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|Россия
Грубейшее злоупотребление США американским долларом приведет к его ослаблению, может подтолкнуть страны переходить к расчетам в национальных валютах.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают Banki.ru.
«Я уверен, что подобное злоупотребление — грубейшее — ролью американского доллара в качестве мировой резервной валюты приведет к тому, что роль его будет ослабляться, будет падать, и все больше и больше стран, даже не затронутых американскими санкциями, будут на всякий случай уходить от доллара и полагаться на более надежных, более договороспособных партнеров с точки зрения использования их валют», — сказал он.
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